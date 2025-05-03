Meteorologia
Protecció Civil activa l'alerta Inuncat per pluges intenses a Tarragona
El Meteocat alerta de precipitacions que poden superar els 20 mm en 30 minuts aquest diumenge
Protecció Civil ha activat aquest dissabte al matí l’alerta del pla especial d’emergències per inundacions a Catalunya (INUNCAT) davant la previsió de pluges intenses aquest diumenge i dilluns a gran part del país.
Segons l’organisme, es poden superar els 20 l/m² en només 30 minuts, amb especial incidència a la tarda a la Catalunya Central i, en general, a tot el territori durant el cap de setmana.
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) també ha emès un avís de situació meteorològica de perill amb un grau de risc màxim de 2 sobre 6. Segons la previsió, l’episodi s’allargarà des de diumenge a les 14 h fins a dilluns a les 2 h de la matinada.
L’afectació serà generalitzada a gairebé tot Catalunya, però a les comarques tarragonines, el risc se centrarà en el Montsià, el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d’Ebre, el Priorat i l’Alt Camp, on el perill estarà vigent de les 00 a les 18 h de diumenge.
Protecció Civil recomana extremar les precaucions davant la possibilitat de pluges intenses en poc temps, especialment en zones urbanes i prop de rieres o torrents.