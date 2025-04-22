Economia
Els tres pobles de Tarragona on Hisenda fa gratis la Declaració de la Renda
Una de les principals novetats és que enguany s’amplia el perfil de persones que poden accedir al servei
L’Agència Tributària torna a posar en marxa aquest 2025 el seu pla especial d’assistència per a la campanya de la Renda en petits municipis, una iniciativa que va arrancar l’any passat amb l’objectiu d’apropar el servei a zones rurals allunyades de les grans delegacions. A la província de Tarragona, els veïns de Sarral, Tivissa i Vinyols i els Arcs podran beneficiar-se d’aquest servei gratuït.
Encara que l’abast del programa s’ha reduït respecte a l’any anterior —passant de 500 a només 90 localitats—, aquest servei continuarà donant cobertura a un total de 103 nuclis atesos, segons les dades facilitades per l’Agència Tributària durant la presentació de la campanya d’enguany.
Una de les principals novetats és que enguany s’amplia el perfil de persones que poden accedir al servei. Si l'any 2024 estava limitat a majors de 65 anys, ara podran sol·licitar l’assistència tots els contribuents que tinguin el seu domicili fiscal als municipis inclosos al pla. Tant l’atenció presencial com la telefònica estaran disponibles per a qualsevol veí que ho requereixi.
El funcionament del servei és possible gràcies a la col·laboració dels ajuntaments, que ho han de sol·licitar expressament a Hisenda. A més, han d’habilitar un espai i disposar de personal que faciliti la connexió per fer una videotrucada amb tècnics de l’Agència Tributària, que s’encarregaran de confeccionar la declaració. Des d’Hisenda subratllen que l’atenció serà igual de personalitzada que en una oficina física.
El criteri per seleccionar els municipis beneficiaris es basa, en general, que tinguin menys de 3.000 habitants i no comptin amb oficines permanents d’atenció tributària, ja sigui de l’AEAT, comunitats autònomes o ajuntaments. Els interessats podran consultar el llistat complet de localitats participants a través de la Seu Electrònica de l’Agència Tributària, i hauran de sol·licitar cita prèvia per ser atesos.