Protecció Civil alerta de l'augment de cabal del riu Gaià

Protecció Civil demana precaució tot i la retirada de les pluges i alerta del cabal alt de rius com el Gaià, Ter, el Fluvià, la Muga i la Tordera. A les 14.30 hores, el Ter a les Masies de Roda baixa a 324 m³/s, el Fluvià a Esponellà supera els 215 m³/s i la Tordera sobrepassa els 115 m³/s a Fogars de la Selva.

«Eviteu l'accés a les lleres ja que, encara que no plogui, pot augmentar el cabal per les aportacions aigua amunt», ha avisat l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Els Bombers de la Generalitat fan inspeccions en punts inundables d'arreu del país i han tallat el pas de diversos passallissos a l'Alt Empordà.

En paral·lel, la GI-542 es troba tallada per esllavissades a Osor (Selva) i la GIV-5232 per inundacions a Tortellà (Garrotxa).La GI-543 també presenta pas alternatiu a Arbúcies (Selva) per esfondraments i la BV-4024, la carretera del Coll de Pal al Berguedà, es troba tallada per la nevada, informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

Més de 200 litres en tot l'episodi al Ripollès

La borrasca 'Jana' ha escombrat de matinada Catalunya amb registres generals d'entre 30 i 60 litres, però sense incidències destacables. Sobresurten els 62 litres de Cerdanyola del Vallès, els 56 de Sant Feliu de Pallerols, els 55 litres de Molló, els 53 de Viladrau o els 52 litres d'Albanyà i també d'Ascó, segons les dades de les estacions automàtiques del Meteocat i Meteoclimatic.

En tot l'episodi plujós del 6 al 9 de març, s'han acumulat 207 litres a Beget (Ripollès), 195 litres al Puig Sesolles (Vallès Oriental), 189 litres al PN dels Ports (Baix Ebre), 177 litres a Arbúcies (Selva), 172 litres a Viladrau (Osona) i 161 litres a Lliurona (Alt Empordà), segons el Servei Meteorològic de Catalunya.

El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a 550 trucades relacionades amb la pluja en tot l'episodi, la majoria des del Vallès Occidental (105), el Barcelonès (80) i el Vallès Oriental (79). Barcelona (60), Marganell (23) i Sabadell (21) han estat els tres municipis amb més trucades.

Per la seva banda, els Bombers de la Generalitat han rebut 355 avisos relacionats amb el temporal, la majoria a la regió metropolitana nord per petites inundacions de baixos i per retirar branques i arbres caiguts.

Prop de 70 centímetres al Pirineu Oriental

La nevada ha estat generosa a bona part del Pirineu i destaquen els prop de 70 centímetres de neu nova a Ulldeter, al Ripollès. A les cotes altes d'Espot (Pallars Sobirà) s'han acumulat 58 centímetres, mentre que a la Cerdanya sobresurten els 38 centímetres del refugi de Malniu i els 36 centímetres de Cadí Nord-Prat d'Aguiló.

A cotes més baixes, la neu ha estat testimonial i només s'han acumulat uns tres centímetres a Viu de Llevata (1.250 metres), a l'Alta Ribagorça.

Prealerta per fort onatge

L'alerta de Protecció Civil per fort onatge s'ha desactivat de bon matí, però es manté en fase de prealerta després que no hi hagi hagut grans incidents. El Servei Meteorològic de Catalunya encara preveu onades superiors als 2,5 metres (maregassa) al litoral central i nord del territori, especialment a l'Alt Empordà, el Baix Empordà i la Selva.