La borrasca 'Jana' ha escombrat Catalunya amb registres generals d'entre 30 i 60 litres, però sense incidències destacables. No obstant això, en algunes zones les precipitacions han estat especialment abundants. Al Baix Ebre, el Parc Natural dels Ports ha registrat 188,9 mm, sent una de les dades més altes de Catalunya durant aquest episodi de pluja, segons el Meteocat.

Sobresurten també els 62 litres de Cerdanyola del Vallès, els 54 de Sant Feliu de Pallerols, els 52 litres d'Ascó, els 51 d'Albanyà o els 50 litres de Viladrau, segons les estacions del Meteocat i Meteoclimatic.

El telèfon d'emergències 112 ha rebut 350 trucades, la majoria per petites inundacions i retirada de branques. No obstant això, a Tarragona només s'han registrat 7 avisos, cosa que indica que els efectes han estat més limitats en aquesta zona.

Segons Bombers es tracten de despreniments de pedres que han caigut a la calçada a Falset i Querol, i arbres caiguts a Tarragona, i l'Aldea. També d'un habitatge a Ascó que ha patit una inundació. Cap d'aquestes incidències han causat afectacions greus.

Protecció Civil demana precaució per l'augment de cabal dels rius, especialment el Gaià, Ter, Llobregat, Fluvià, Muga i Tordera.

De fet, les pluges han fet superar els llindars de perill o alerta del Llobregat a Guardiola de Berguedà (168 m³/s); del riu Congost a la Garriga (86,2 m³/s); del riu Fluvià a Olot (55 m³/s); de la Muga a Sant Llorenç (160 m³/s); de la Tordera a Fogars de la Selva (190 m³/s); i del Ter a Sant Joan de les Abadesses (111 m³/s) i Ripoll.

«La tendència en alguns rius encara serà creixent. Precaució i eviteu accedir a zones properes dels rius i no creueu guals ni punts baixos», ha avisat l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) en un missatge a X. «Ahir, els embassaments de les conques internes estaven al 31,6%, amb 219,7 hm³. Avui, se situen al 34,4%, amb prop de 239 hm³. Aquest volum seguirà pujant durant les pròximes hores, arran de les pluges i de l'alt cabal d'alguns rius en la seva capçalera», ha precisat l'ACA.

Sis carreteres afectades per neu i una per una esllavissada

«D'incidències destacades no en tenim. L'episodi de pluges ha estat generalitzat com estava previst i només s'han produït intensitats de precipitació a localitats com Terrassa, amb 20 litres en mitja hora», ha precisat la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, en declaracions a TV3.

Solé ha parlat d'uns 350 avisos al telèfon 112 relacionats amb les pluges durant tot el temporal, sobretot per petites inundacions, retirades de branques i arbres caiguts, i esllavissades. De fet, la GI-542 es troba tallada entre Osor i Sant Hilari Sacalm (Selva) per una esllavissada amb la C-63 com a via alternativa, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

En paral·lel, també hi ha una carretera tallada per neu (la BV-4024 al Coll de Pal) i cinc més necessiten cadenes, entre les quals hi ha la C-28 al Port de la Bonaigua, la C-142b d'accés al Pla de Beret i l'N-260 al port del Cantó.