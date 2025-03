Publicat per Marta Omella Redactora Tarragona Creat: Actualitzat:

Les intenses pluges de la borrasca 'Jana', que ha caigut amb força sobre Catalunya, han fet augmentar el cabal de diversos rius del territori, especialment el Gaià, Ter, Llobregat, Fluvià, Muga i Tordera.

Tot i que a la demarcació de Tarragona les precipitacions han estat més moderades, també han deixat acumulacions d'aigua considerable, com és el cas de les Muntanyes de Prades, on com a resultat de l'episodi s'han registrat més de 100 mm.

Com a conseqüència, els rius que neixen en aquest municipi també han crescut, baixant amb més força de l'habitual i deixant imatges poc freqüents com aquesta del Brugent al seu pas per La Riba. El Brugent és un afluent del marge dret del riu Francolí que neix a les Muntanyes de Prades.

Així i tot, l'Agència Catalana d'Aigua considera que la situació és de «normalitat», i per tant no ha estat necessari activar cap alerta. En canvi, l'ACA alerta del perill a zones com Sant Llorenç de la Muga, Esponellà o Sant Joan de les Abadesses, on els cabals dels la Muga, el Fluvià i el Ter superen el llindar d'alerta.