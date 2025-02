Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els usuaris afectats per la reprogramació de les obres d'Adif a Sant Vicenç de Calders han viscut amb impotència i resignació les noves afectacions al servei, que s'allargaran tots els caps de setmana de febrer. Es tracta d'uns treballs que han començat aquest dissabte i que tenen impacte en els primers i últims trens de les línies R2 Sud, R4 i trens regionals R16 i R17.

Per garantir la mobilitat dels viatgers s'ofereix un servei alternatiu per carretera des de Cunit fins a Sant Vicenç o fins a Tarragona en el cas dels regionals. «Estem en un punt que ho veiem normal quan no ho és, però no hi ha altra», ha etzibat en Rubén Beguer, un passatger que ha de seguir el seu trajecte amb autobús fins a Tarragona.

Els autobusos s'han anat concentrant a l'entrada de l'estació de Cunit aquest dissabte a la nit, a l'espera de l'arribada dels passatgers de les línies R2 Sud i regionals que han vist com les últimes freqüències no circulaven fins a Sant Vicenç de Calders, com és habitual.

Per contra, han estat acompanyats per personal de Renfe, que els han indicat com podien seguir el seu trajecte. Enmig de resignació i impotència, els usuaris han fet cua per pujar als busos i continuar el seu viatge per carretera.

Alguns s'han assabentat de l'operativa quan ja eren al comboi, com és el cas de la Mercedes Bosman, que anava fins a Sant Vicenç amb l'R17. Per evitar més contratemps i arribar més tard al seu destí, ha optat per demanar que la vinguessin a buscar en cotxe a l'estació de Cunit. «S'hauria d'avisar a l'estació de Sants, ara ens fan agafar un bus però nosaltres preferim que ens vinguin a buscar», ha assenyalat a l'ACN.

Tampoc estava al cas que caldria continuar el seu trajecte en autobús en Rubén Beguer, qui va a Barcelona un cop per setmana amb tren. «Això ara em fa perdre temps per arribar a Tarragona, on he d'anar i caminar quaranta minuts fins al barri de Sant Pere i Sant Pau. Amb el fred que fa, ja diràs... és un obstacle bastant gros», ha explicat a l'ACN. Altres, com l'Aitana Besga, s'ho han pres amb més paciència. En el seu cas, era conscient de la situació que afecta els últims i primers trens del cap de setmana.

Primer dissabte de les noves afectacions per les obres a Sant Vicenç de Calders

Aquest dissabte ha estat la primera jornada en què s'han registrat les noves afectacions ferroviàries. Més concretament, la reprogramació de les obres que Adif està executant a Sant Vicenç de Calders durant tots els caps de setmana de febrer afecta les darreres i primeres circulacions de trens.

Es tracta de les línies R2 Sud, R4 i serveis Regionals de l'R16 i R17, que no poden circular per aquest punt. Per garantir la mobilitat dels passatgers d'aquestes freqüències, Renfe ofereix servei alternatiu per carretera per al tram que comprèn Sant Vicenç de Calders, Calafell, Segur de Calafell i Cunit en el cas de l'R2 i entre Sant Vicenç de Calders i el Vendrell pel que fa a l'R4.

En referència als trens regionals R16 i R17, es proporciona servei per carretera entre Sant Vicenç i Barcelona directe, mentre que a la inversa, l'autobús recull als usuaris a l'estació de Cunit i segueix el seu trajecte per carretera amb parades de les seves respectives línies ferroviàries.

D'aquesta manera, l'afectació comporta talls en sis trens de dissabte nit (dos de l'R2 Sud, dos de l'R4 i dos regionals), mentre que al matí de diumenge en són dos (un de l'R2 i un de l'R4). La franja horària amb més impacte és diumenge a la nit, amb nou trens (tres de l'R2 Sud, tres de l'R4, dos de l'R16 i un darrer de l'R17).

Preocupació pels matins de cada dilluns de febrer

La preocupació per part de la Plataforma Dignitat a les Vies es concentra especialment en l'efecte que puguin tenir les obres en els primers combois coincidint amb un dia laboral. Durant tot el mes de febrer, està previst que quedin afectats sis trens cada dilluns al matí (tres corresponents a l'R2 i tres més de l'R4).

En declaracions a l'ACN, la portaveu de l'entitat, Anna Gómez, ha apuntat que temen que tot plegat comporti un increment de temps en els trajectes dels usuaris. Per pal·liar la situació, Renfe ha avançat l'horari dels autobusos, si bé requerirà que els usuaris de les primeres freqüències d'aquestes línies hagin de matinar més per ser a Barcelona a l'hora habitual.

«Som conscients que al Corredor sud li queda molta més agonia per endavant, quedaran moltes més obres. Són coses que hem de passar i ara mateix no n'hi ha una altra», ha subratllat Gómez.

Està previst que aquestes noves afectacions s'allarguin fins al març. Ara bé, els treballs no han d'endarrerir les obres del túnel de Roda de Berà, que s'espera que finalitzin en la data prevista.

Així, el 3 de març es recuperarà la circulació ferroviària entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona, si bé la replanificació de les actuacions a Sant Vicenç comportaran modificacions al servei que s'estan tancant amb Adif i Territori i que resten pendents de comunicar.