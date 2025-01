Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La reprogramació de les obres que Adif està executant a Sant Vicenç de Calders provocarà noves afectacions durant els caps de setmana de febrer. En concret, les darreres i les primeres circulacions dels trens de les línies R2 sud, R4 i serveis regionals (R16 i R17) no podran circular per Sant Vicenç de Calders.

Per pal·liar-ho, hi haurà servei per carretera entre Sant Vicenç de Calders i Cunit (R2) i entre Sant Vicenç de Calders i El Vendrell (R4). A més, els serveis regionals es faran per carretera fins a Barcelona.

L'afectació va de les 22.45 hores dels dissabtes 1, 8, 15 i 22 de febrer a les 6.20 hores del diumenge posterior; i entre les 22.10 hores dels diumenges 2, 9, 16 i 23 de febrer i les 6.00 hores del dilluns posterior. A l'R2 sud els autobusos circularan entre Sant Vicenç de Calders i Cunit, fent parades a Calafell i Segur de Calafell. Pel que fa a l'R4, enllaçaran les estacions de Sant Vicenç de Calders i El Vendrell.

En concret queden afectats dos trens de l'R2, dos de l'R4 i dos regionals les nits de dissabte, i un tren de l'R2 i un de l'R4 els diumenges al matí. Els diumenges a la nit els afectats són tres trens de cadascuna de les línies de rodalies i tres regionals; mentre que dilluns al matí són els tres primers trens de l'R2, que iniciaran el servei a Cunit, i els tres primers de l'R4, que ho faran a El Vendrell.

Modificacions al servei a partir del 3 de març

Aquesta reprogramació no afecta les obres del túnel de Roda de Berà que finalitzaran a la data prevista, segons han informat el Ministeri de Transports, Renfe i el Departament de Territori. Així, la previsió és recuperar la circulació ferroviària entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona el 3 de març.

Tot i això, la replanificació de les actuacions a Sant Vicenç comportarà modificacions al servei a partir del 3 de març que s'estan tancant amb Adif i Territori i que els tres agents han indicat que es comunicaran «amb la major anticipació possible».