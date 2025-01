Les obres del túnel ferroviari de Roda de Berà avancen a bon ritme i s'han executat en un 70%

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Les obres entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders han assolit el 70% d’execució i encaren la darrera fase. L’actuació consisteix a adequar aquest tram del corredor mediterrani a l’ample internacional per implantar en totes dues vies el tercer fil, el qual permetrà la circulació de trens d’ample estàndard i ibèric.

Ara mateix, els operaris treballen en la impermeabilització del túnel de Roda de Berà, de 422 metres de longitud, i la setmana vinent començaran a muntar una via en placa i la nova catenària. «Hem fet un esforç molt important, el túnel té 150 anys», ha dit Luís Fernando, cap d’infraestructures d’Adif. Els treballs s’executen segons el calendari previst i es preveu restablir la circulació d'aquest tram el pròxim 3 de març.

Les obres van arrencar l’1 d’octubre passat i, des de llavors, s’han dut a terme diversos treballs, entre els quals hi ha el reforç de les parets del túnel de Roda de Berà amb elements metàl·lics o bé que s’ha rebaixat la plataforma ferroviària per adequar-la a l'ample estàndard. A l’exterior del túnel, també s’ha rebaixat la quota de la plataforma i s’ha desmuntat la catenària. «Hem aconseguit adequar el túnel, impermeabilitzar-lo, millorar la superestructura i la fiabilitat de les instal·lacions, així com ampliar el gàlib, que és la capacitat de pas de mercaderies i viatgers», ha explicat el responsable de les obres durant la visita feta aquest dimecres.

Fernández ha assenyalat que la impermeabilització ajudarà que tingui menys aigua i que instal·laran una via en placa. A més, ha destacat que fins ara la limitació de velocitat dins del túnel era de 30 quilòmetres per hora, fet que canviarà: «Ens permet recuperar les condicions nominals que hi havia, que són més de 100 quilòmetres per hora, ens augmenta la fiabilitat, el confort del viatger i la seguretat de les instal·lacions». Pel que fa als treballs que encara falten enllestir, hi ha, per exemple, la col·locació de mantes antivibratòries a les vies i de pantalles acústiques per mitigar l’impacte del trànsit ferroviari.

Segons el cap d’Infraestructures d’Adif, les danes del mes de novembre els van afectar mínimament i només han tingut els «típics» problemes tècnics d’ençà que van començar les obres, els quals s’han resolt. «Hem tirat l’obra endavant, portem una bona evolució», ha asseverat. En concret, Fernández, indica que en el tram del túnel de Roda, d’1,5 quilòmetres, s’ha executat el 70% mentre que des de la seva sortida fins a Tarragona nord els treballs estan «més avançats». «Ens trobem ja en una execució pròxima al 90%, confiem enllestir-ho aquest mes de gener o principis de febrer», ha concretat. «El punt més crític, és el túnel, que és el més complex i el que suposa més esforç», ha afegit.

Ample internacional

Les obres d’ampliació del túnel permeten adaptar-lo a l’ample mixt a través de la implantació del tercer carril en ambdues vies, fet que permetrà la circulació de trenes d’ample estàndard i ibèric. «La tecnologia del tercer carril o ample mixt permet el pas simultani, amb la disposició de tres carrils, tant de l’ample ibèric, que és com es reobrirà el túnel en la primera fase, com en l’ample europeu, que serà a la segona», un cop es posi en funcionament el corredor mediterrani entre Castellbisbal i Vila-seca, i s’hagin acabat totes les obres.

L’objectiu, el 3 de març

La circulació de trens entre Tarragona i Sant Vicenç es reprendrà el pròxim 3 de març. Aquesta és la data marcada per Adif per a la reobertura ferroviària tant de passatgers com de mercaderies. El restabliment es farà amb les obres del túnel de Roda de Berà enllestides. Per contra, continuaran els treballs a Sant Vicenç de Calders per seguir implantant l’ample mixt, tal com està previst.

Les obres també continuaran entre Tarragona i Vila-seca- PortAventura per tal de substituir un carril què està «deteriorat». El responsable d’Adif ha explicat que en aquest cas es faran talls «puntuals» del trànsit ferroviari. «No podem substituir el carril amb trens en explotació, hi haurà talls concrets, però no totals, mantindrem el servei», ha tancat.