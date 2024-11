Restriccions de mobilitat i alertes als mòbils a la demarcació de Tarragona per la DANA

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El risc greu d’inundacions que afecta diverses comarques ha fet activar el Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT) en fase d’alerta. Aquest risc greu, tant per la intensitat com per l’acumulació i persistència del fenomen, ha provocat que s'hagin activat restriccions de mobilitat per aquest dimecres.

Les comarques afectades per aquestes mesures són el Baix Camp, el Baix Ebre, el Montsià, Ribera d’Ebre i el Tarragonès. A més, la consellera de l'Interior, Núria Parlon, ha anunciat que enviaran alertes als mòbils durant les properes hores. Des de les 06.00 hores fins a les 24.00 hores del dia 13 de novembre de 2024, a les comarques esmentades s’hi han d’aplicar les limitacions següents:

Restringir la mobilitat, excepte situacions de causa major i per als serveis essencials que es detallen.

Suspendre l’activitat educativa, universitària, esportiva i centres adscrits a universitats i centres de recerca.

Suspendre l'activitat dels serveis d'acolliment diürn, centres de dia per a persones grans, persones amb discapacitat i de salut mental.

En cas de risc, traslladar tota l'activitat de centres residencials per a persones grans, persones amb discapacitat i de salut mental a plantes superiors, i en cas que no se’n disposi, traslladar-les temporalment a altres equipaments residencials o sanitaris.