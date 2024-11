Dos dels radars que més multen a Catalunya es troben a la costa de Tarragona

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

El Servei Català de Trànsit (SCT) va registrar un total de 1.140.081 multes per excés de velocitat a les vies interurbanes durant el 2023, segons les dades publicades per 324.cat. Dins d’aquest volum de sancions, Tarragona destaca per tenir dos dels radars més actius de Catalunya.

Radar de tram entre Ulldecona i Amposta: el tercer més sancionador

El radar de tram situat a l’AP-7 entre Ulldecona i Amposta, entre els punts quilomètrics 343,072 i 325,075 en sentit Barcelona, ha interposat 63.772 multes durant el 2023, convertint-se en el tercer radar que més va sancionar a Catalunya. Aquest control va generar una recaptació de 1.321.860 euros, situant-lo com el cinquè radar més recaptador del territori.

L'Ametlla de Mar, un altre punt calent del control de velocitat

Un altre radar destacat a Tarragona és el fix situat a l’AP-7 a l’altura de l’Ametlla de Mar, al punt quilomètric 294,48 en sentit Barcelona. Aquest radar va imposar 20.825 multes, situant-se en la novena posició del rànquing català de radars més sancionadors.

El pes de l'AP-7 en les sancions

L'AP-7 va ser una de les vies amb més sancions a Catalunya, amb 28.396 multes imposades per radars mòbils. Aquest fet subratlla la importància d’aquesta via en el control de la velocitat, especialment a la província de Tarragona, on els radars de tram i fix han tingut un gran impacte.

La concentració de radars a les carreteres de Tarragona i la seva notable activitat posen de manifest l'esforç de les autoritats per controlar l'excés de velocitat i millorar la seguretat viària. Segons dades de la Direcció General de Trànsit (DGT), la velocitat excessiva o inadequada és un factor concurrent en aproximadament el 30% dels accidents amb víctimes mortals. Per tant, la tasca dels radars és fonamental per a la prevenció d'accidents i la reducció de la sinistralitat a les carreteres.

Conscienciació i prudència al volant

Davant d'aquestes dades, és essencial que els conductors prenguin consciència de la importància de respectar els límits de velocitat establerts i adoptin una actitud prudent i responsable al volant. Circular a una velocitat adequada no només evita sancions, sinó que també contribueix a crear un entorn viari més segur per a tots els usuaris de la via. La formació i la sensibilització són claus per a fomentar un canvi de mentalitat i promoure una conducció més respectuosa i cívica.

En conjunt, aquests dos radars de Tarragona han contribuït significativament al volum total de sancions a Catalunya, mostrant l’eficàcia dels controls de velocitat en aquesta zona i el seu paper clau en la seguretat viària.