La DGT escurça els marges de velocitat dels radars

La Direcció General de Trànsit (DGT) ha implementat un canvi que ha deixat obsoleta la coneguda com a norma del 5 i el 7. A partir d'aquest mes de maig, els marges seran molt més estrictes.

En què consistia la regla del 5 i el 7?

Tradicionalment, els radars de velocitat a tot l'Estat han funcionat amb la regla del 5 i el 7, que permetia un marge d'error de cinc quilòmetres per hora en aquells trams on la velocitat màxima era de 100. Això s'aplicava als radars fixos.

En el cas dels radars mòbils, el marge era de set quilòmetres per hora. D'aquí ve el nom de la norma. I què passava en aquelles rutes on es podia superar els 100 km/h? En aquests casos, els marges s'aplicaven com a percentatges del límit de velocitat.

Ara, però, a conseqüència d'una ordre del govern espanyol de finals de l'any passat, els marges d'error s'han ajustat a un 3 i un 5% aproximadament per als radars fixos i mòbils en velocitats superiors als 100 quilòmetres per hora.

Aquesta modificació s'ha fet per aconseguir una major precisió amb els nous radars que ja s'estan homologant, fet que probablement derivarà en més sancions.

El govern estatal afirma que l'objectiu és reforçar la seguretat viària. Es preveu que, si els radars poden predir millor la velocitat dels vehicles, això farà que els conductors siguin més curosos i respectin més les normes de trànsit. Així, en última instància, es podria reduir el nombre d'accidents.

Et pot interessar: