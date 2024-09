La pluja supera els 240 mm al Baix Ebre i deixa acumulacions destacables a Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Les precipitacions acumulades entre dimarts a la tarda i avui diumenge fins a les 11 h han superat els 100 mm en diverses localitats de la demarcació de Tarragona, especialment al Baix Ebre, Montsià, Baix Camp i el sud del Tarragonès. L'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, ha registrat la pluja més important amb 241,9 mm, seguida dels Alfacs, al Montsià, amb 198,2 mm.

Altres registres destacables dins de la demarcació tarragonina inclouen Mont-roig del Camp, al Baix Camp, amb 143,8 mm i Montbrió del Camp amb 129,8 mm. A Tarragona, al Complex Educatiu, s'han acumulat 114,2 mm, mentre que a Vinyols i els Arcs, al Baix Camp, s'han recollit 113,7 mm.

Aquestes dades reflecteixen la intensitat de les pluges en la zona, especialment en comparació amb altres regions de Catalunya, com el nord-est, on alguns sectors han rebut menys de 5 mm de precipitació en aquest mateix període. Els registres més baixos en la demarcació de Tarragona s’han donat a la Selva del Camp, amb 70,1 mm, però continuen sent superiors a molts altres punts del territori català.

A causa de la gran quantitat d’aigua acumulada, es recomana extremar la precaució, especialment en zones on el terreny està saturat i les rieres poden incrementar el cabal de manera ràpida