Vídeo: Les pluges intenses es concentren a Tarragona i l'Ebre

Les pluges intenses es concentren aquest dissabte al Camp de Tarragona i l'Ebre i obliguen tallar l'N-340 a l'Ametlla de Mar per inundacions. Trànsit informa que es fan desviaments a través de la TV-3025 en sentit nord i per dins de la població, en sentit sud. Els registres superen els 150 litres en quatre dies a diverses poblacions del Montsià, el Baix Ebre, el Baix Camp i el Tarragonès.

Destaquen els 176 litres dels Alfacs o els més de 200 litres a l'Ametlla de Mar, on un xàfec torrencial ha descarregat aquest dissabte 47 litres en tan sols una hora, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). El 112 ha rebut un total de 265 trucades pel temporal de pluja, principalment des del Tarragonès (100) i el Baix Camp (52)

Els municipis amb més trucades pels aiguats fins a les 18 hores han estat Salou (67), l'Ametlla de Mar (44), Vila-seca (29), Reus (26) i Barcelona (21). En paral·lel, els Bombers de la Generalitat han rebut 161 avisos pel temporal, la gran majoria a la regió d'emergències de Tarragona. L'Ametlla de Mar ha estat la població amb més incidències d'aquestes darreres hores per inundacions de baixos, caigudes de branques, algun cotxe atrapat i la caiguda d'un mur per un despreniment de roques al carrer de la Cala Pepo.

Un total de 18 persones d'un edifici proper han hagut de ser evacuades per precaució, sense que s'hagin de lamentar ferits, segons ha detallat Protecció Civil, que està en contacte amb l'ajuntament del Baix Ebre.

Inundacions a Miami Platja per un arbre caigut al barranc de la PitxerotaCedida

Inundacions a Salou al pavelló Centre i el camp de futbol

Per la seva banda, l'alcalde de Salou, Pere Granados, ha fet balanç de les inundacions al municipi per la tromba d'aigua de la passada nit, amb acumulacions de fins a 130 litres per metre quadrat. «Va ploure molt, però les afectacions no han estat tan greus com en altres ocasions», ha puntualitzat Granados.

L'alcalde ha explicat que les principals incidències s'han concentrat al pavelló de Salou Centre, que s'ha quedat sense activitats esportives, a l'estadi municipal de futbol i en un tram del carrer de Carles Roig. «Al pavelló Salou Centre hi estava previst un torneig de futbol sala, que s'ha traslladat al pavelló de Ponent. I el camp de futbol no està practicable per l'acumulació d'aigua», ha precisat Granados.

«No hi ha hagut danys personals ni danys materials importants, tret d'aquestes dues instal·lacions», ha insistit l'alcalde de Salou, que també ha volgut remarcar que les inundacions no han estat tan greus com en altres ocasions per les obres al barranc de Barenys. «Hem tingut episodis de pluja menys intensa, però amb afectacions tremendes i inundació del barri de la Salut pel desbordament de Barenys», ha recordat Granados.