El Tarragonès viu una nit de xàfecs torrencials: es registren pluges de 40 litres per metre quadrat

La comarca del Tarragonès ha registrat aquest divendres al vespre pluges de fins a 40 litres per metre quadrat en mitja hora i xàfecs «amb intensitat localment torrencial». Protecció Civil, que manté activada la fase d’alerta del pla Inuncat fins demà dissabte, recomana extremar les precaucions sobretot a zones inundables i properes a rius i rieres.

El telèfon 112 ha rebut fins les 12 d'aquest dissabte, 241 trucades per 173 expedients relacionats amb l'alerta, principalment des del Tarragonès (98) i el Baix Camp (50). Concretament a Salou s'han registrat 65, a Vila-seca 29, a Reus 26, i a l'Ametlla de Mar 20. La majoria han estat per inundacions, arbres i branques caiguts i vehicles que no podien continuar la marxa.

No s’ha registrat cap ferit. Protecció Civil manté l’alerta de l’Inuncat per les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) que allarguen fins dissabte al migdia la possibilitat de pluges intenses, restringides al litoral i prelitoral de Tarragona i Terres de l'Ebre de caràcter local.