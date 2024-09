L’aplicació mòbil Aparcar passa a mans de la Diputació de Tarragona amb el nom MOT

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Facilitar el pagament dels aparcaments de superfície regulats amb limitació horària o activar els punts de recàrrega de vehicles elèctrics són algunes de les utilitats relacionades amb la mobilitat que permet l’aplicació per a dispositius mòbils Aparcar. Aquesta eina tecnològica de titularitat pública, creada i gestionada per l’Ajuntament de Reus, passa ara a dependre de la Diputació de Tarragona i canvia de nom i d’imatge: a partir del 16 de setembre s’anomenarà MOT: Amb la cessió, s’inicia una nova etapa en què s’oferirà l’ús de l’aplicació a tots els ens locals de la demarcació per promoure la mobilitat sostenible i facilitar el servei a tots els usuaris.

El canvi serà automàtic per als usuaris de l’aplicació Aparcar. A partir del proper dilluns, 16 de setembre, quan hi accedeixin rebran una notificació amb el canvi de titularitat i de nom i una petició per acceptar la cessió de les dades a MOT: Durant un temps les dues marques conviuran per facilitar la transició.

La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, i l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, han presentat la nova etapa de l’aplicació Aparcar aquest dijous al Palau Bofarull de la Diputació a Reus.

La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ha posat de manifest que «la nova etapa d’aquesta aplicació és una mostra de la col·laboració i bona entesa entre institucions, que treballem amb l’objectiu comú de ser més eficients i oferir millors serveis a la ciutadania i als visitants, així com promoure la mobilitat sostenible arreu de la demarcació». L'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ha destacat que avui donem un pas més en l'aposta de l'Ajuntament de Reus per col·laborar i compartir serveis en clau territorial i metropolitana.

Creada l’any 2016 per l’Ajuntament de Reus, l’aplicació Aparcar va començar donant servei en aquest municipi, i amb els anys s’ha anat estenent a altres municipis de la demarcació: Tarragona, Salou, Cambrils, Valls, Vila-seca i Montblanc i, fins i tot, de fora de la demarcació, com Girona. Aparcar compta actualment amb 380.000 usuaris registrats (170.000 actius aquest 2024), el 40% dels quals l’utilitzen en diferents municipis. Durant el 2023 es van gestionar a través de l’aplicació més de 2,8 milions d’estades entre les poblacions on està implantada actualment, i aquest any 2024 ja s’han superat els 3 milions d’estades.

Aquest fet demostra l’èxit d’aquesta eina tecnològica promoguda i desenvolupada per una administració pública, que ha traspassat els límits municipals. En aquest sentit, i amb l’objectiu de poder ampliar el servei arreu del territori i d’apostar per la mobilitat sostenible, els equips tècnics de la Diputació de Tarragona i de l’Ajuntament de Reus han treballat de forma coordinada per fer efectiva la cessió de l’aplicació a la Diputació de Tarragona.

Les dues institucions han signat recentment el conveni en què s’estableix que l’Ajuntament de Reus cedeix gratuïtament l’aplicació a la Diputació de Tarragona. D’aquesta manera, la institució supramunicipal, mitjançant l’Organisme Autònom BASE-Gestió d’Ingressos, queda facultada per l’ús, explotació, transformació, distribució i reproducció de l’aplicació.

A través de l’aplicació MOT: es podrà gestionar el pagament dels aparcaments de superfície regulats amb limitació horària i d’altres utilitats relacionades amb la mobilitat urbana, com ara l’activació i motorització a temps real dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics. A més, s’està treballant per poder ampliar les funcionalitats amb altres aspectes relacionats amb la mobilitat, com per exemple: la informació dinàmica del transport públic urbà, el pagament de transport públic o el lloguer de bicicletes, entre altres.

La gestió de l’aplicació MOT: representarà a la Diputació de Tarragona una inversió de 50.000 euros anuals, ampliables a 100.000 € anuals.

