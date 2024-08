La Via P de Reus assoleix els 109.000 usuaris en dos anys i mig de la posada en marxa

Entrada del pàrquing de la Llibertat de Reus on es pot utilitzar el sistema Via P per entrar i sortir-hi sense tiquet ni fer cues al caixer.Gerard Marti Roig

Via P, el sistema d’accés automàtic als pàrquings de la xarxa municipal de Reus, ha arribat als 109.000 usuaris registrats dos anys i mig després de la posada en funcionament del servei el desembre de 2021.

Via P, és el sistema ideat per l’empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis per entrar i sortir dels pàrquings sense tiquet ni fer cues al caixer, a través de la lectura de matrícula, i aparcant a qualsevol dels 10 aparcaments de la xarxa municipal de manera més fàcil, àgil i pràctica.

Durant els primers dos anys i mig de funcionament del Via P, els usuaris ja han activat més de 141.000 vehicles –un mateix usuari o empresa pot activar més d'una matrícula-. Això comporta una penetració de l’eina digital del 30%. És a dir, el 30% dels vehicles que entren a qualsevol dels pàrquings de la xarxa municipal de Reus ja ho fa amb un tiquet digital.

Daniel Marcos, president de Reus Mobilitat i Serveis, afirma que «Via P demostra com la tecnologia millora el servei que s’ofereix a la ciutadania, amb una aplicació senzilla i eficient. El servei ha tingut molt poques incidències des de la seva estrena i el creixement del número de vehicles registrats és garantia del bon servei.»

Aplicació APARCAR

Per començar a fer servir Via P, l'únic que han de fer els usuaris que ja estan registrats a l'aplicació Aparcar és actualitzar la versió de l'app, si cal, i habilitar l'accés als pàrquings per als vehicles que vulguin. Els nous usuaris cal que es descarreguin l'aplicació i es donin d'alta, introduint les seves dades, la matrícula del vehicle i la informació bancària per autoritzar el pagament.

El servei Via P permet aparcar a la xarxa municipal sense la necessitat d'obtenir tiquet quan s'accedeix a l'aparcament ni haver de passar pel caixer a pagar abans de la sortida. Està disponible per a tothom a través de l'aplicació Aparcar, que ja permet des de fa temps estacionar a la zona blava de la ciutat sense necessitat d'anar fins al parquímetre i treure tiquet en paper.

