Tarragona tindrà trens cada 30 minuts cap a Barcelona quan finalitzin els treballs del túnel de Roda

El secretari d'Estat de Transport i Mobilitat, José Antonio Santano, ha assegurat que estudiaran les peticions dels alcaldes i agents de la demarcació de Tarragona per ajustar el Pla Alternatiu de Transports que es posarà en marxa un cop comencin les obres del túnel de Roda de Berà, el proper 1 d'octubre.

Durant cinc mesos, s'habilitaran 87 autobusos, que oferiran més de 600 trajectes diaris i 30.500 places, per suplir la manca de trens entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona. Tant els batlles com des de la Plataforma Dignitat a les Vies han lamentat que encara no s'hagin fet públics els horaris. Santano també ha anunciat que Renfe posarà freqüències de tren de Tarragona cap a Barcelona cada 30 minuts, un cop acabats aquests treballs.

