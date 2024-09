Paneque pronostica fins a dos anys de «distorsions» en el servei de Rodalies per les obres

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha avisat aquest dilluns que en els propers mesos i fins a un horitzó d'un o dos anys hi haurà «distorsions» en el servei de Rodalies per les «obres molt importants» en diferents punts de la xarxa ferroviària catalana. En una entrevista a Ser Girona, Paneque ha assenyalat que és «evident» que a Rodalies hi ha «un recorregut de millora important» a Rodalies i ha mostrat la seva «comprensió» per les molèsties que les obres causaran als usuaris. Paneque també ha explicat que en les properes setmanes es desencallarà el Pla Territorial Sectorial d'habitatge, que ha de marcar els percentatges que ha de destinar cada ciutat i municipi a pisos assequibles.

Algunes de les obres més importants que tindran lloc en les properes setmanes són a Roda de Berà, on s'hi faran treballs relacionats amb el corredor mediterrani, i en diverses estacions entre Barcelona i Tarragona, fet que causarà la interrupció del servei durant mig any aproximadament. La consellera ha comentat que aquesta setmana es detallarà el pla de mobilitat en una roda de premsa a la capital tarragonina.

«D'aquí dos anys el servei serà excel·lent però en els propers mesos implicarà distorsions que intentarem compensar amb transport per carretera», ha afegit la consellera i portaveu en relació a aquests treballs a les comarques tarragonines.

Paneque ha admès que la informació a l'usuari és un dels aspectes a millorar a Renfe i ha explicat que així ho ha traslladat al president de la companyia. «Sempre poden passar qüestions sobrevingudes però l'important és que el viatger tingui informació per si espera o utilitza un altre transport», ha apuntat.

D'altra banda, Paneque ha explicat que en les properes setmanes es desencallarà, després d'onze anys, el Pla Territorial Sectorial dhabitatge, que ha de determinar quin percentatge de pisos assequibles ha de tenir cada municipi. Per la consellera, l'única manera d'afrontar el problema d'accés a l'habitatge és fer-ne d'assequible i ha apostat per abocar-hi recursos econòmics i per la col·laboració público privada, ja que «el Govern sol i els ajuntaments sols no poden».

