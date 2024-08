Puente informarà del pla de mobilitat alternativa a Tarragona a principis de setembre

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministre de Transports, Óscar Puente, ha demanat «paciència» als usuaris afectats pel mal funcionament dels serveis ferroviaris a Catalunya, majoritàriament, ha dit, fruit del «ritme alt» d'execució de les obres que el seu govern du a terme després de dècades de «manca d'inversió».

Segons el ministre, Catalunya és actualment el territori que rep més inversió per part del Ministeri, i això és així perquè ha estat «abandonada». Puente espera que les obres de la R4 estiguin enllestides als primers mesos del 2025, i ja ha avançat que la primera setmana de setembre el seu executiu i els presidents de Renfe i Adif informaran del pla de mobilitat alternativa els alcaldes dels municipis de Tarragona afectats per les obres de Roda de Berà.

Puente ha fet aquestes manifestacions en una compareixença a petició pròpia al Congrés dels Diputats. Ha afirmat que compareix fruit de la tensió mediàtica que es va produir aquest mes d'agost per una incidència que va deixar viatgers atrapats a un tren prop de l'estació de Chamartín, fet que –ha admès- no s'hauria produït amb una incidència a cap altre punt del territori de l'Estat.

En tot cas, ha afirmat, l'executiu espanyol actua amb celeritat a Catalunya després de dècades de «baixa inversió» a Catalunya. Segons Puente, el govern està «invertint molt» i bona part dels problemes que es registren a la xarxa catalana són precisament conseqüència del fet que «executar obres a ritme alt afecta el funcionament normal del servei».

«Si els últims quatre anys s'han produït moltes incidències per culpa de les obres, és perquè en els anys anteriors aquestes obres no s'havien fet». «És molt difícil de conciliar les obres i el servei», ha destacat.

En aquest sentit, ha afirmat que el seu executiu «espera» concloure les obres de la R4 de Rodalies «als primers mesos del 2025».

Pel que fa a Tarragona, ha promès que la primera setmana de setembre el secretari d'Estat de Transports i els presidents de Renfe i Adif «presentaran el pla alternatiu de transport als ajuntaments afectats». Fins ara, ha apuntat, era «una imprudència oferir informació parcial», i en tot cas «la mobilitat estarà garantida» a Tarragona.

En aquest sentit, ha afirmat que el seu ministeri «ha atès» els representants de la plataforma Dignitat a les vies, però ha advertit que el servei «no es podrà millorar mentre durin les obres de Roda de Berà».

En aquest marc, ha afirmat que després d'anys «sense incorporar cap tren a Rodalies», ara «Catalunya en rebrà 109, dos per setmana», i el seu executiu «treballa en la reconfiguració de la xarxa ferroviària a Tarragona».

Puente també ha fet referència als problemes que pateixen els usuaris de ferrocarril de Lleida, especialment per la diferència de preu entre els trens Avant que han d'agafar en comparació amb els AVE. El ministre ha recordat que el sistema de preus «està liberalitzat i es fa en funció de les circumstàncies, i canvien enormement uns respecte altres».

Durant la compareixença de Puente el diputat de Junts Isidre Gavín ha retret al ministre que «corri» al Congrés quan hi ha problemes amb el servei a Madrid, però resti impassible el mal servei diari a Catalunya, amb 870 incidències des de l'1 de gener al 31 de maig a rodalies, 2,4 incidències diàries que costen 3,4 milions d'euros al dia a l'economia catalana. Una situació de «caos» i «irresponsabilitat» fruit de la «deixadesa» i la «incompetència» del Ministeri.

Gavín ha recordat a Puente la proliferació d'associacions d'usuaris afectats pel mal servei del ferrocarril a Catalunya, com Dignitat a les Vies, que representa usuaris del sud de Catalunya, igual que Avanteros pringats, usuaris de mitja distància, que «li explicarien el que és comprar bitllets un mes abans per manca d'oferta». Tot plegat fruit de la «manca d'inversió crònica», ha dit Gavín, i «si no corregeixen aquesta dinàmica als pressupostos no podran comptar amb Junts per aprovar-los».

La diputada d'ERC Inés Granollers també ha denunciat la «manca d'inversions» i la falta de «planificació» en ferrocarril, i ha preguntat al ministre «perquè tots els trens que ara paren a Lleida ara són Avlo però amb preu d'AVE». La diputada ha recordat que avui un AVE entre Barcelona a Madrid val 68 euros, mentre que un Avlo entre Lleida i Madrid a la mateixa hora val 89 euros, 21 euros més. Un «abús» i un «greuge» als ciutadans de Lleida, ha dit.

També el diputat dels comuns Fèlix Alonso ha recordat al ministre el mal servei de Rodalies a Catalunya i li ha demanat més interlocució amb els alcaldes de les zones afectades per obres. «Li demanem que ens expliqui les mesures alternatives que adoptarà per minimitzar les afectacions de les obres del túnel de Roda de Berà», ha afirmat l'exalcalde d'Altafulla.

