El Camp i l'Ebre exigeixen a Renfe alternatives per tren i carretera davant del tall de via previst durant cinc mesos

El tall del corredor mediterrani ferroviari a l'altura de Roda de Berà durant cinc mesos previst a la tardor ha encès les alarmes dels usuaris i alcaldes del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Amb un servei que acumula incidències i crítiques, temen que les obres per adaptar la via perquè hi circulin mercaderies dificultin encara més la mobilitat, sobretot, amb l'àrea metropolitana de Barcelona.

En un acte convocat per la plataforma Dignitat a les Vies i Promoció del Transport Públic (PTP), han plantejat propostes com connectar Tarragona amb la línia d'alta velocitat per arribar a Barcelona o aprofitar la línia de Valls-Picamoixons, a banda d'un servei alternatiu per carretera. També reclamen una taula de seguiment amb Renfe i Adif.

Fins a 16.000 usuaris diaris es poden veure afectats per les obres que Adif ha d'executar al municipi del Tarragonès a partir del 30 de setembre perquè els tres de mercaderies hi puguin circular amb l'ample estàndard. En aquest punt, quedarien plenament afectades les línies regionals de mitja distància R13, R14, R15, 16 i R17. També línies de rodalies com la RT-2.

Tot i que, de moment, Renfe encara no s'ha manifestat de forma oficial al respecte -la companyia reitera que anunciarà les mesures la setmana vinent, si bé 'Diari de Tarragona' avançava aquest dissabte el gruix del pla- les entitats que apleguen els usuaris, juntament amb més d'una setantena d'alcaldes i càrrecs institucionals s'han donat cita aquest dissabte al teatret del Serrallo de Tarragona per posar sobre la taula les propostes que consideren imprescindibles per evitar un nou trasbals en la mobilitat de milers de persones.

Reclamen tant a Renfe com Adif que habilitin uns serveis alternatius suficients, «de màxims» i que no generin penalitzacions addicionals de temps en uns recorreguts que porten acumulant retards continuats des de fa dècades. Però més enllà d'esperar la proposta dels organismes responsables, han volgut aportar proactivament diverses solucions.

Una de les més rellevants seria connectar la via convencional que surt de Tarragona cap al sud amb la via d'alta velocitat a partir d'un ramal, ja construït però encara no homologat per Adif, entre Vila-seca i l'estació del Camp de Tarragona.

Això permetria connectar de forma «ràpida» amb Barcelona a través d'aquesta plataforma. Una idea que, segons ha apuntat el president de la PTP, Adrià Ramírez, no s'ha de limitar als mesos que duri el tall sinó que «s'ha d'estudiar per qualsevol situació de futur que hi pugui haver».

En paral·lel, creuen també que cal reinstaurar el servei entre Tortosa i Cambrils, amb parades intermèdies fins arribar a l'estació de Camp de Tarragona per aprofitar els combois d'alta velocitat així com garantir suficients places del tren Avant fins les Terres de l'Ebre, permetent el seu ús amb els bitllets i abonaments actuals, almenys fins que acabi el tall.

Un altra de les grans propostes abordades en la reunió d'aquest dissabte -i que els usuaris consideren que Renfe hauria ja assumit- és l'aprofitament de la línia de Valls-Picamoixons per, a més de fer-hi circular directament des de Sant Vicenç de Calders de l'R-13 i l'R-14 via Valls, utilitzar la infraestructura per donar continuïtat a l'R-15 i els usuaris de Reus, Priorat i la Ribera d'Ebre.

«El fet de no fer transbord per la gent que ve de Reus o Móra la Nova, encara que el trajecte s'allargui, si com a mínim no s'han de fer dos transbordament de bus al tren i del tren al bus el confort és acceptable i la situació durant les obres no seria tant complicada», ha raonat Ramírez. Completaria el quadre una llançadora entre Tortosa i l'Aldea per accedir als serveis de llarga distància i la conversió dels serveis de l'R-17 en l'RT-2 a Tarragona.

Busos alternatius i reforç de les línies existents

Les propostes ferroviàries es complementen amb les dels serveis per carretera com a alternativa als talls de servei per les obres al túnel de Roda de Berà, que funcionin de forma flexible, optimitzant els temps i evitant, en la mesura del possible, els dobles transbordaments.

D'una banda amb serveis entre Tarragona, Altafulla, Torredembarra i Sant Vicenç de Calders, on es podria reprendre la circulació sense interrupcions.

Fins aquesta estació nodal -per a la qual reclamen que s'ampliïn i condicionin adequadament zones d'aparcament- haurien d'arribar busos directes de Tarragona i Vila-seca o Cambrils. També es proposa, en hores puntes, busos directes entre Tarragona, Altafulla, Torredembarra i Barcelona.

Addicionalment, consideren que la Generalitat hauria de reforçar els serveis de les línies públiques que presten empreses de transport privades via concessió: Tarragona-Barcelona, Cambrils-Salou-Tarragona-Barcelona i Amposta-Barcelona.

També la creació de noves línies des de Reus, la Pineda i Salou fins a l'estació de Vila-seca o de Móra la Nova-Falset-Barcelona. Reclamen també que aquests transports es puguin utilitzar amb la implantació de l'abonament tarifari 10/120.

Tota aquesta estructura, han remarcat des de Dignitat a les Vies, requereix també un esforç de comunicació i informació a la ciutadania i els usuaris amb la suficient antelació, garantint també que es compleixin els horaris establerts.

«No hem de firmar una sentència de mort, ara. Hem d'anar mirant que el tall ens garanteixi ser ciutadans de primera, vivint al Camp de Tarragona i anar a estudiar o treballar a Barcelona», ha manifestat la portaveu de la plataforma, Anna Gómez.

Taula de seguiment

L'entitat ha celebrat la resposta a la convocatòria d'aquest dissabte i ha plantejat directament la creació d'una taula a tres bandes per fer seguiment i garantir que el desenvolupament de les obres permet la mobilitat. En formarien part usuaris i alcaldes, d'una banda, així com Renfe i Adif. «Hem sentit que els alcaldes ens han escoltat i volen treballar», ha celebrat Gómez.

«Tenir les alcaldies i la Diputació de Tarragona al nostre costat, poder fer les reunions que demanarem amb Renfe, que ens expliquin com va el tall, d'on coixegem o no. Per nosaltres és clau. La comunicació i el treball conjunt és l'única manera de sortir d'aquest tall», ha sentenciat Gómez.

Les entitats d'usuaris, però, no es resignen a gestionar el problema immediat i demanen també avançar cap a millores un cop executades les obres.

«Tenim tot el sistema ferroviari quotidià amb una quantitat de problemes que venen de fa 30 anys enrere. No s'hi va invertir pràcticament: 55.000 milions amb AVEs i només 6.000 en la xarxa convencional de l'Estat, la meitat Madrid. Tenim un problema principal que és la manca d'inversió», ha tancat Ramírez, qui ha apel·lat també a resoldre la gestió del dia a dia a través de la nova empresa mixta entre Renfe i la Generalitat.

