La diada castellera de l'Arboç es converteix en un escenari de gamma extra per a les colles tarragonines

Els Castellers de Vilafranca, la Colla Vella de Valls i la Jove de Tarragona, han exhibit castells de gamma extra aquest diumenge a l'Arboç, mentre que la colla local ha recuperat la confiança en les construccions de set. A pocs dies de Sant Fèlix, els Verds han descarregat el 4 de 9 amb folre i agulla, el 3 de 10 amb folre i manilles, el 5 de 9 amb folre i el pilar de 8.

Els tarragonins han fet el 3 de 9 amb folre, 2 de 8 amb folre, 4 de 8 amb agulla i el pilar de 8 amb folre i manilles, mentre que la Vella ha completat el 3 de 9 amb folre, el 4 de 9 amb folre i el pilar de 7 amb folre, acompanyat amb un 2 de 8 sense folre carregat. Els amfitrions Minyons de l'Arboç han celebrat el 3 de 7, el millor castell de la seva actuació.

Totes les colles participants a la diada de l'Arboç han entrat a plaça amb un pilar caminant quan passaven pocs minuts de la una del migdia, en una jornada mig ennuvolada on la previsió meteorològica no ha fet patir durant tota la jornada.

Els Castellers de Vilafranca han estat els encarregats d'obrir la llauna amb un primer castell de gamma extra, el 4 de 9 amb folre i agulla que han descarregat amb solvència. La colla local, per la seva part, ha intentat un primer 3 de 7 on l'acotxadora s'ha acabat fent enrere i no ha pogut carregar el castell.

La Colla Jove dels Xiquets de Tarragona han encetat la diada amb un 3 de 9 amb folre on els quarts han hagut de treballar especialment durant la descarregada. Es tracta de la mateixa construcció per la qual ha optat la Colla Vella Xiquets de Valls.

La diada, de ritme àgil, ha seguit amb el millor castell del dia, de la mà dels Verds; el 3 de 10 amb folre i manilles ha tornat a fer de la plaça de l'Arboç una plaça de deu. Després d'una descarregada ràpida per part de la canalla vilafranquina, l'alegria ha esclatat a la pinya durant una bona estona.

Tot seguit, la Jove ha buscat el 4 de 9 amb folre, que ha acabat en intent desmuntat, després que la canalla s'hagi fet enrere abans d'arribar a col·locar-se. El segon millor castell de l'actuació ha estat de la Vella, que ha aconseguit carregar un 2 de 8 amb folre i manilles, que s'ha trencat poc després que l'enxaneta fes l'aleta. Els Minyons, per la seva part, han descarregat un 2 de 6.

Després d'intentar-ho a la diada del Catllar, celebrada tot just aquest dissabte, els Castellers de Vilafranca han aconseguit descarregar el 5 de 9 amb folre a la tercera ronda. L'eufòria ha envaït als Minyons de l'Arboç en completar exitosament el 3 de 7, el segon de la temporada. La Jove ha seguit amb un 4 de 8 amb pilar, mentre que la Vella ho ha fet amb un 4 de 9 amb folre.

La ronda de pilars també ha concentrat l'emoció dels assistents, després que tant els Verds com els de la camisa lila hagin aconseguit descarregar el pilar de 8 amb folre i manilles. En el cas de la Jove, també ha portat a plaça un 2 de 8 amb folre. La Vella ha apostat per un pilar de 7 amb folre. En aquesta ronda, la colla local ha aprofitat per batallar un 4 de 6 amb agulla molt lluitat en la descarregada.

Una diada amb què les colles convidades han exhibit la feina feta als assajos i amb què tanquen un cap de setmana de gamma extra on han posat la mirada en el pròxim repte, el qual arriba en cinc dies: Sant Fèlix.

