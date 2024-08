Cap de setmana de present i futur

Publicat per Carles Cortés Verificat per Creat: Actualitzat:

Possiblement arriba un dels caps de setmana més intensos de la temporada castellera. A tot bon aficionat li agradaria estar dissabte al Catllar i diumenge a l’Arboç i Igualada, tot i que aquestes dues últimes no són compatibles per qüestions horaris. Molts dels castells de gamma extra estaran presents en aquestes tres actuacions (9de8, 2de9fm, Pde8fm, 5de9f, 4de9fa, 4de9sf, 2de8sf, 3de10fm…) i serviran de preparatiu de cara a la diada de Sant Fèlix del pròxim 30 d’agost a Vilafranca del Penedès.

La plaça de la Vila del Catllar serà la primera gran protagonista del cap de setmana. La seva estadística amb la gamma extra des de l’any 2010 ho diu tot: 55 intents dels quals s’han descarregat 47. A més, quatre han quedat carregats, només un intent i tres intents desmuntats. Tant la Jove de Tarragona, com la Colla Vella com els Castellers de Vilafranca hi tornaran.

Al seu programa tenen dues estructures idèntiques: el 2 de 9 i el pilar de 8 amb folre i manilles. A partir d’aquí cadascú ensenyarà altres castells que han de servir construir el futur. La Jove podria tornar-hi amb el 5 de 9 amb folre que va quedar en intent per Sant Magí o, fins i tot, podria obrir la porta al 4 de 9 amb folre i agulla.

Precisament la Vella també té en cartera aquest castell amb pilar que ja va descarregar per Firagost, però està també en condicions de portar un castell sense folre, 4 de 9 o 2 de 8. Finalment, els Verds apostarien pel 5 de 9 amb folre i el 9 de 8 pensant en un possible intent de 9 de 9 amb folre per Sant Fèlix, tot i que també tenen al seu repertori el 4 de 9 amb folre i agulla.

El que passi unes hores abans a la petita vila del Tarragonès pot condicionar els castells que es vegin diumenge a la festa major de l’Arboç del Penedès. Es tornaran a trobar aquestes tres colles acompanyades pels castellers locals, els Minyons de l’Arboç.

Els Castellers de Vilafranca, que històricament arrosseguen més camises en aquesta actuació, volen repetir el 3 de 10 amb folre i manilles que van descarregar a Les Neus a Vilanova. La Jove de Tarragona i la Colla Vella apostaran per castells de nou i podrien intentar també algun gamma extra. La colla local somia amb els castells de set. El 3 de 7 ja l’han descarregat enguany i ara podrien sumar el 4 de 7 a la seva actuació.

Quan comenci la diada de l’Arboç, a Igualada ja farà minuts que han començat la seva actuació els Moixiganguers d’Igualada, la Colla Joves Xiquets de Valls i els Xiquets de Reus. Els primers han deixat clar que volen assolir la millor actuació dels seu historial i això passa per completar el 3 de 9 amb folre, el 4 de 8 amb l’agulla i el 5 de 8. A més, ho podrien rematar amb el pilar de 6 o de 7 amb folre.

En la roda de premsa de presentació de la diada, el cap de colla de la Joves, Francesc Ramon, tenia clar que el pilar de 8 amb folre i manilles tornaria a Igualada (ja el van descarregar l’any 2019) i, a més, li agradaria fer el primer intent de la temporada de 2 de 9 amb folre i manilles. Finalment, els reusencs arriben condicionats per les vacances d’alguns dels seus castellers i volen portar a la plaça de l’Ajuntament algun castell de vuit.