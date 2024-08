«La nova atracció de PortAventura World és increïble, fa una mica de por, però mai he vist res igual»

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’influencer tarragonina, Cristinini, ha publicat a través del seu perfil d’Instagram dues stories en les quals mostra com és la nova atracció de PortAventura, Hysteria in Boothill, i que s’ha convertit en la primera experiència de Realitat Mixta (MR) en un parc temàtic a escala mundial.

Així doncs, aquesta innovadora experiència va obrir les seves portes ahir i submergeix als visitants en una vivència paranormal única situada a l’àrea de Far West de PortAventura Park. Guiats per la famosa mèdium Madame Bladsky, els visitants participaran en una sessió d’espiritisme per ajudar a trobar els cossos de la família McGregor, desapareguts fa una dècada al poble de Penitence.

L’experiència es desenvolupa en un espai de més de 200m² completament tematitzat, amb diversos espais ambientats en una casa de l’antic oest. Així doncs, aquesta nova atracció ja està disponible per a grups de fins a sis persones i en quatre idiomes: castellà, català, francès i anglès.

«Estic a PortAventura per provar la nova atracció, Hysteria, que és la més pionera que tenen, jo no havia viscut res igual. És increïble, genial i súper xula», assegura Cristinini, que explica que a la nova atracció s’accedeix a través d’un passadís. «Et posen unes ulleres especials, de realitat mixta, i pots interactuar amb l’entorn. M'ho he passat genial. Això sí, he passat una mica de por, no molt, així que no us preocupeu», indica.

En la segona storie pot veure’s com Cristinini és guiada per l’atracció a través d’una persona caracteritzada, que forma part del trajecte i que s’encarrega de posar-li una capa i les ulleres de realitat mixta. Una vegada posades, la creadora de continguts pateix diversos ensurts amb l’aparició d’uns éssers misteriosos.

