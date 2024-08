La Costa Daurada es torna a omplir de turistes a l'agost i allarga la temporada d'estiu

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

La Costa Daurada es torna a omplir de turistes al mes d'agost i allarga cada cop més la temporada d'estiu, que comença abans i s'acaba més tard, com mostren les moltes reserves que ja hi ha per als mesos de setembre i octubre.

El portaveu de la Federació d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona, Xavier Guardià, assegura que la temporada s'allarga fins al novembre gràcies, entre altres coses, al fet que PortAventura World segueix obert i a la celebració de Halloween.

Guardià assegura que març, abril, maig i juny han funcionat millor que l'any passat, amb xifres ja molt properes a les d'abans de la covid i, en algun moment puntual, superant-les, gràcies als esdeveniments esportius de tota mena que se celebren en algunes localitats de la Costa Daurada.

El fet que la zona encara no hagi recuperat els turistes d'abans de la pandèmia és degut a la pèrdua del mercat rus, primer per les restriccions de la covid i , després, per la invasió d'Ucraïna.

El rus era el quart mercat i el tercer internacional, després de l'espanyol, el francès i el britànic, per la qual cosa, si no hagués deixat de venir, aquest any s'aconseguiria una ocupació «rècord».

Al juliol, la Costa Daurada ha rondat ocupacions d'entre el 80 i el 85 % i, a l'agost, d'entre el 85 i 90 %, que solen ser les habituals per a aquests mesos de l'any. La zona ja té força reserves per a setembre, octubre i novembre que «són mesos que funcionen molt bé per a tots els mercats, especialment per al britànic».

El que sí que ha notat Guardià aquest any és que les estades, especialment d'espanyols i francesos, són una mica més curtes: «És una forma d'estalvi. Te'n vas de vacances igualment però menys dies», assenyala.

