Tarragona vol implantar una plataforma única de venda de serveis culturals i turístics

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona, mitjançant el Patronat Municipal de Turisme, ha sol·licitat al Ministeri d’Indústria i Turisme fons Next Generation per a la transformació digital i modernització de l’entitat local com a membre de la Xarxa de Destins Turístics Intel·ligents (DTI).

El projecte ConecTarragona inclou 22 actuacions amb la tecnologia com a element clau en l’experiència del turista. L’objectiu és crear una ciutat amb una major oferta tecnològica que afavoreixi una millor connexió amb les persones i el sector turístic.

El pressupost total demanat és de 928.070 euros i les principals partides estaran destinades a la implantació i adequació de la Plataforma Intel·ligent de Destinació Tarragona, a un sistema de medició de fluxos, una plataforma única de venda de serveis culturals i turístics, la gamificació i accessibilitat, quioscos d’autoservei a les oficines de turisme i atenció al ciutadà, i un planificador intel·ligent de rutes.

La consellera de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç, Montse Adan, ha explicat que «el projecte ConecTarragona ajudarà a oferir un turisme més sostenible a Tarragona i millorarà la convivència entre turisme i ciutadania. A més, establirà un sistema per obtenir un recompte en temps real de visitants a la nostra ciutat així com sistemes per a poder-los reorientar en funció de la ocupació de cada museu, monument o zona que estigui més saturada en cada moment». Adan ha afegit que «amb el sistema únic de venda d’entrades que volem posar en marxa podrem saber quins espais estan més plens que d’altres».

Està previst que el Ministeri d’Indústria i Turisme doni a conèixer els beneficiaris de les ajudes abans que finalitzi aquest 2024. Les actuacions previstes i subvencionades tindran un període d’execució de 18 mesos. Un total de 250 destins han sol·licitat un import de 344.866.200 euros mentre que la convocatòria està dotada amb 96 milions d’euros.