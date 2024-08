Tres restaurants de la Costa Daurada, protagonistes del 'Joc de Cartes' d'avui

Publicat per SHAILA CID

Si la setmana passada el programa de Joc de Cartes de TV3 va comptar amb tres restaurants de les muntanyes de Prades per trobar el millor restaurant de km0, aquest dimecres serà el torn de la Costa Daurada.

En el programa, que s'emetrà a partir de les 22.05 hores, Marc Ribas i el seu equip buscaran el el «Millor restaurant del cor de la Costa Daurada». Per fer-ho visitaran tres restaurants de Salou, Vila-seca i Cambrils que competiran per ser el millor valorat i endur-se 3.000 euros de premi.

En Marc visitarà Salou per conèixer Ester i David Gassull, germans i propietaris del Mendebal, un restaurant de cuina basca amb sabors autèntics. A la Pineda, descobriran el Wissler, una hamburgueseria amb una oferta de cerveses molt extensa gestionada per Nini Abramia i Abril Bonillo. Finalment, anirà a Cambrils per visitar Les Barques, un restaurant de cuina mediterrània i arrossos dirigit per Xavi Capella i Xavi Palau.

Versió d'estiu

Aquesta nova edició arriba amb més emoció gràcies a dues novetats ja conegudes a les edicions de tardor: el Plat Estrella i la possibilitat de canviar una nota.

D'una banda, Marc Ribas triarà el plat estrella del programa, aquell que li hagi agradat més, i que atorgarà mig punt més al restaurant que l'hagi servit. De l'altra, els concursants tindran dret a canviar una de les notes que hagin posat durant el programa. La resta serà com sempre: tres restaurants, tres parelles de concursants i 3.000 euros de premi.

Programa anterior

Al programa anterior de les Muntanyes de Prades, un gir inesperat va acabar donant la victòria al restaurant D Prades de Jordi Fort i Montserrat Anguera. Un show culinari que va estar marcat per les dures crítiques d'una de les parelles concursants, la Núria Retamero i Yara Muñoz de L'Hostalet d'Arbolí. La cuina de Marc Pallàs i Pol Mandri de Cal Malgret de Montblanc també va sorprendre als seus contrincants, i va acabar segon en la classificació.

Tot i que, en el moment de desvetllar les puntuacions les d'Arbolí anaven al capdavant de la classificació, el plat estrella i les notes del Marc Ribas van capgirar-ho tot. Per això sempre cal tenir clar que res està escrit fins a l'últim moment i menys a Joc de Cartes.

