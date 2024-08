Bandera groga a 12 platges tarragonines a causa del mal temps

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Dotze platges tarragonines han penjat avui la bandera groga. A Tarragona la majoria de platges s'han vist afectades per la climatologia adversa. Aquest és el cas de la Cala Jovera, la platja Llarga, la platja de Tamarit, la platja de l'Arrabassada, la platja de la Móra, la platja Savinosa, la platja del Miracle i la platja dels Capellans.

A Torredembarra ha estat el vent de terra a mar que ha causat diverses platges pengessin la bandera groga. Aquestes són la platja de la Paella, la platja del Barri Marítim i la platja dels Muntanyans. Aquest també és el cas de la platja de Creixell.

És important saber que quan la bandera és groga cal tenir precaució a l'hora de banyar-se, ja que durant dies com el d'avui els usuaris poden patir problemes a causa de les onades i els corrents de l'aigua.

A més, clar recordar que El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís de perill alt per intensitat de pluja de cara a aquest dimecres i l'Ajuntament de Tarragona ha activat el Pla d'Actuació Municipal per risc d'inundacions, motiu pel qual es recomana no accedir als punts del litoral afectats per l'onatge fort ni als llocs on les onades trenquin amb força, i ser prudent en cas de trobar-se a la costa, ja que el temporal marítim pot fer que algú sigui arrossegat per un cop de mar.

