Bandera groga a 5 platges tarragonines pel mal estat de la mar

Cinc platges tarragonines han penjat avui la bandera groga. Es tracta de la platja de Segur de Calafell, per mal estat de la mar, que es troba arrissada, la platja de Coma-ruga del Vendrell per mal estat de la mar, que es troba marejol, la platja de Les Madrigueres del Vendrell, també a causa de la mar en estat marejol i la de la Pineda i la del Racó de Vila-seca, on la mar es troba arrissada.

És important saber que quan la bandera és groga cal tenir precaució a l'hora de banyar-se, ja que durant dies com el d'avui els usuaris poden patir problemes a causa de les onades i els corrents de l'aigua.

Quan la mar es troba arrissada significa que les onades poden arribar a mesurar 10 centímetres, mentre que quan es troba en estat marejol indica que les onades poden mesurar entre 10 centímetres i 50.

