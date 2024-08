Més de 700 persones reivindiquen el nudisme amb una cadena humana a la platja del Torn

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un total de 717 persones han participat el diumenge 4 d’agost en la cadena nudista que s’ha fet a la platja del Torn de l’Hospitalet de l’Infant. La cadena formava part del conjunt d’accions del Tercer Rècord Nudista de Catalunya que ja es va fer el 14 de juliol passat en una vintena de platges de Catalunya.

Faltava, però, la del Torn, una de les platges més emblemàtiques del naturisme català, on aquell dia es va haver d’ajornar per inclemències meteorològiques. Aquest diumenge també s’hi va afegir la platja de la Cala Fonda (també coneguda com a Waikiki), a Tarragona, que el 14 de juliol no formava part del programa. El Rècord Nudista de Catalunya aquest 2024 també s'ha convocat a la platja del Muntanys, a Torredembarra, la Cala de Roca Plana i la platja de la Savinosa a Tarragona.

Com en les dues anteriors convocatòries, de 2019 i 2023, l’objectiu era reunir el màxim nombre de persones nues en una cadena humana nudista. A El Torn, l’organització corria a càrrec de l’Associació d'Amics de la Platja Naturista del Torn. A la Waikiki, de l’Associació Club Català de Naturisme. Totes dues entitats formen part de la Federació Naturista-Nudista de Catalunya, coorganitzadora de l’esdeveniment.

El 14 de juliol, en la primera jornada del Tercer Rècord Nudista de Catalunya, en algunes platges com Illa Roja, a Begur; Sa Boadella, a Lloret, o Aiguadolç, a Vilanova i la Geltrú, es va vorejar el centenar de participants en la cadena nudista.

Més enllà de visibilitzar el nudisme a les platges catalanes, la trobada d’aquest diumenge persegueix un triple objectiu. Per una banda, «promoure i defensar el nudisme», una pràctica «més estesa en altres països d’Europa, però que a Catalunya i l’Estat espanyol encara s’arrosseguen alguns prejudicis fruit dels anys de la dictadura franquista, que estava prohibit». També, per «reclamar el respecte cap a aquesta pràctica».

Més concretament, però, també es busca «defensar i conservar els espais d’ús nudista». En els últims anys, afirma l'organització, «especialment arran de la proliferació de xarxes socials com Instagram, platges de tradició naturista cada vegada són més freqüentades per persones que no van nues, quan aquestes són les úniques platges on, tradicionalment, s’hi practica el nudisme, tot i que jurídicament, és legal en la pràctica totalitat de platges».

La cadena nudista de diumenge representa un rècord nudista a la platja del Torn. En el global de Catalunya, no es va poder superar el rècord entre totes les platges naturistes que s’hi van afegir, però igualment l’organització ho considera un èxit, ja que l’objectiu no era només superar numèricament el Rècord Nudista de 2019, sinó la reivindicació del nudisme en un mateix dia fent la cadena de forma simultània.

