ERC denuncia la reserva d’espais a primera línia de les platges tarragonines

La reserva de la primera línia de platja sempre és un tema que porta polèmica al Camp de Tarragona i és que la setmana passada la Brigada Municipal de Vila-seca, juntament amb la Policia Local, va confiscar cadires de platja i para-sols que s'havien col·locat per reservar l'espai.

Ara, el Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de Tarragona ha denunciat la pràctica de reserva d’espais i abandonament temporal de les gàndules, cadires, tovalloles o para-sols a les platges de la ciutat.

Des de la formació asseguren que aquest comportament «no només va en detriment de l'ús públic i compartit de la platja, sinó que també representa una falta de respecte cap a la resta d’usuaris que arriben més tard i es troben amb zones ja ocupades per objectes sense ningú a la vista». La portaveu, Maria Roig, apunta que «la platja és un espai públic i, com a tal, ha de ser accessible per a tothom, sense discriminació ni privilegis per a aquells que arriben primer o tenen un apartament a primera línia de mar».

A Tarragona l’ordenança general de convivència ciutadana i ús dels espais públics no contempla cap article que reguli aquest fet. Per això des d’ERC creuen que aquest buit normatiu posa en evidència la necessitat d'una revisió urgent de l'ordenança municipal. «És fonamental que cada persona entengui que la platja és de tots, i que la seva acció d’abandonar objectes per reservar lloc afecta directament els altres. La millora de l’ordenança reforçaria el sentit de comunitat i respecte mutu entre els usuaris», afegeix Roig.

Des del Grup Municipal ja han sol·licitat a alcaldia la modificació d’aquesta ordenança per regular l’ús públic de les platges de la ciutat com ho ha fet, per exemple, Vila-seca. Aquest municipi disposa d’un pla d’usos de platges que regula aquestes pràctiques. A més, proposen que, per tal d'evitar conflictes entre banyistes, l’Ajuntament prengui mesures mentre es treballa i es fa efectiva la modificació sol·licitada.

