El més essencial que ha d'incloure una farmaciola d'estiu

Disposar d’una farmaciola a casa per fer front a situacions d’urgència és imprescindible, però a l’estiu, quan marxem de vacances, encara ho és més. Per això, des del Col·legi Oficial d’Infermeres de Tarragona alerten de la necessitat que la farmaciola d’estiu inclogui medicaments i materials que permetin afrontar tota mena d'emergències mèdiques com poden ser desordres gastrointestinals, ferides, marejos, talls i cremades.

Què ha de contenir una farmaciola d’estiu?

Per les infermeres de CODITA és imprescindible trobar-hi: un termòmetre -especialment si es viatja amb nens-; sèrum fisiològic (per a rentat de ferides, nasals i oculars), antisèptics, tisores de punta arrodonida, xeringues d'un sol ús, tiretes i/o esparadrap, gases estèrils, benes i bosses per aplicar fred.

També és important que a la farmaciola incorporem sals de rehidratació oral, molt útils en casos de diarrea o vòmits que poden provocar deshidratació. D’altra banda, a l’estiu són més habituals les picades d’insectes i les al·lèrgies, per això, és bàsic que a la farmaciola també hi posem pomades i medicaments per fer-hi front.

I què no ha de contenir?

Doncs, les infermeres de CODITA recorden que no poden incloure’s medicaments caducats, restes d’antibiòtics utilitzats en tractaments anteriors o medicaments de tractaments que algun membre de la família està seguint; en aquest cas, cal que aquesta medicació vagi a part, per no barrejar.

Finalment, des del Col·legi Infermeres de Tarragona recorden la necessitat de portar sempre a mà els telèfons d’urgència i anotar a la farmaciola si algun dels membres de la família té al·lèrgia i quin tipus té.

