L’OCU apunta quina és la dosi d’ibuprofèn que convé prendre’n per evitar infarts

Davant d’una malaltia o dolor, tendim a fer tot el que està a la nostra mà perquè aquest pari com més aviat millor o sigui manejable, una cosa que en ocasions ens porta a saltar-nos les recomanacions de metges i experts, prenent una medicació que creiem que pot ajudar-nos més o en dosis superiors a les necessàries. Això és el que passa amb l’ibuprofèn a Espanya, on més de vuit milions de persones prenen dosis diàries superiors a les recomanades, segons es va assegurar en el Congrés de la Societat Espanyola de Farmàcia Comunitària, SEFAC.

El consum d’aquest tipus de medicaments està tan generalitzat que tendim a oblidar-nos dels riscos que això comporta, però això no fa que siguin menys reals. Respectar les dosis establertes és essencial per evitar problemes a mitjà i llarg termini, i des d’organitzacions professionals, com l’OCU, treballen per recordar-nos no només les dosis adequades, també alguns dels mals que evitem si fem les coses bé i escoltem les recomanacions dels professionals sanitaris.

La dosi d’ibuprofèn que convé prendre

L’ibuprofèn és un d’aquests medicaments que no pot faltar a la farmaciola de casa, perquè es fa servir per alleujar el dolor de tipus menstrual, dental, de coll, esquinços o torçades, entre altres coses. Es tracta d’un antiinflamatori no esteroideo que pot augmentar el risc de patir un atac cardíac o un vessament cerebral en les persones que el consumeixen. Idealment, el seu consum no hauria de superar la setmana de durada.

Si bé pot trobar-se en diversos formats -600 mg, 400 mg, 200 mg-, des de l’OCU recomanen no excedir-se dels 2.400 mg al dia, perquè això augmentaria el risc de patir un esdeveniment cardiovascular. Des de l’OCU recomanen fer servir la dosi eficaç més baixa i durant el menor temps possible i a més recorden que, «ja que l’ibuprofèn a dosis elevades augmenta el risc d’esdeveniments adversos de tipus aterotrombòtic, s’hauria, almenys, d’igualar el preu de finançament de l’ibuprofèn 400 mg al de l’ibuprofèn 600 mg».

Quins riscos comporta l’ús d’ibuprofèn

L’ibuprofèn s’utilitza per alleujar el dolor de lleu o moderat, per reduir la febre i alleujar dolors menors, cefalees, dolor muscular, artritis, períodes menstruals, refredat comú, mal de queixal i mal d’esquena. Formen part dels medicaments anomenats AINE, que són antiinflamatoris no esteroides.

Aquest tipus de medicaments poden provocar úlceres, hemorràgies o perforacions a l’esòfag, l’estómac o l’intestí. El risc és més gran en persones que els prenen durant molt temps, tenen una edat avançada, tenen problemes de salut, fumen o beuen en grans quantitats. També si es prenen alhora que altres medicaments, com els anticoagulants, entre d’altres.