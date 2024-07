Adeu als 36 graus: aquesta és la nova temperatura corporal normal segons la ciència

Quan sentim una variació sobtada de temperatura, un escalfament sobrevingut que es prolonga durant un temps, pensem immediatament que tenim febre. El primer gest automàtic és portar-nos la mà al front, a continuació és el torn del termòmetre. Històricament hem assumit que els 37 graus és la barrera de la febre, però un equip científic britànic que ha desenvolupat un estudi recent no el té tan clar.

Més enllà d’establir una nova barrera tèrmica, l’interessant d’aquest estudi, realitzat per un equip científic de la universitat de Stanford, és que ha tret a la llum la certesa d’uns graus determinats no poden ser el criteri per determinar que qualsevol persona tingui febre.

Després d’estudiar a més de 610.000 consultes ambulatòries relacionades amb la febre, l’equip d’investigació va concloure en primer lloc que la temperatura considerada normal o mitja no és tan fàcil d’establir i que, en tot cas, més que en 37 graus podria establir-se en 36,64 graus centígrads. Aquesta temperatura seria la mitjana dels individus analitzats amb les oscil·lacions més fredes i més càlides, que se situaven entre 36,24 i 36,89 graus.

En l’estudi, la combinació d’edat, sexe, altura, pes i hora del dia en què es va prendre la temperatura va representar el 25% de la variabilitat dels graus considerats normals en un individu i el 7% de la variabilitat de persona a persona. A més d’aquests factors primaris també cal tenir en compte, segons aquest plantejament científic, altres elements no menys importants com la roba, l’activitat física, el cicle menstrual, l’error de mesurament o el clima.

L’hipotàlem, la clau de l’equilibri tèrmic

La temperatura normal del cos és un equilibri entre producció i pèrdua de calor. L’hipotàlem és l’àrea del cervell que equilibra precisament aquesta funció. Al llarg del dia tota persona experimenta variacions tèrmiques, és a dir, més allà que hi hagi o no febre, no hi ha una temperatura estable i permanent.

Quan el sistema immunitari respon a una malaltia, l’hipotàlem pot augmentar la temperatura corporal, és a dir, produir la febre. Quan no és superior a 40 graus s’entén com a associada a infeccions virals contra les quals està lluitant el nostre organisme.

40 graus, la barrera preocupant

La majoria d’experts accepten el terme febrícula quan la nostra temporal temperatura corporal oscil·la entre els 37 i els 38 graus. Però el cert és que la preocupació creix a mesura que els graus s’atansen als 40 graus. Això pot succeir per diversos motius, entre els més comuns:

Una infecció viral.

Una infecció bacteriana.

Esgotament per calor.

Algunes malalties inflamatòries, com l’artritis reumatoide.

Un tumor cancerós.

Alguns medicaments, com els antibiòtics i els medicaments que s’utilitzen per tractar la pressió arterial alta o les convulsions.