Tarragona no es desfà de la calor, però podria viure un lleuger descens de temperatures a partir de dilluns

Després d'una setmana marcada per l'onada de calor que ha deixat màximes superiors als 39 graus i nits tòrrides a la demarcació de Tarragona, la nova setmana es presenta amb un lleuger descens de temperatures, acompanyat d'alguns intervals de núvols baixos i probabilitat de pluja a alguns municipis de les Terres de l'Ebre.

Tot i que està previst que dilluns les temperatures mínimes es mantinguin, o fins i tot ascendeixin un o dos graus, les màximes descendiran a la major part de la demarcació.

Els més destacables tindran lloc a municipis com Constantí, on la màxima d'aquest diumenge ha estat de 34 graus i es preveu que tant dilluns com dimarts no se superin els 31.

A Ascó, que aquest diumenge ha registrat les temperatures més altes de la demarcació, enfilant-se als 37 graus, també es preveu un descens considerable de 4 graus, esperant màximes de 33. La temperatura més baixa els pròxims dies podria registrar-se al Montsià, on dilluns no se superarien els 29 graus.

Respecte a les precipitacions, podrien arribar dilluns a la Terra Alta, com és el cas de Bot, on existeix una probabilitat baixa de què plogui amb baixa intensitat durant la tarda. També podria donar-se el cas dimarts a la tarda, aquest cop també a alguns municipis del Baix Ebre, tot i que la probabilitat és molt baixa.

