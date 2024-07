Un nou episodi de calor intensa colpejarà Tarragona amb nits tòrrides i pujada de temperatures

Tarragona viurà un final de juliol molt calorós. Ahir, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) va emetre un avís per l’arribada de tres dies de calorada intensa a Catalunya, causada per una massa d’aire molt càlid provinent del nord d’Àfrica que farà augmentar les temperatures arreu del país.

Durant els darrers dies s’han produït diversos pics de calor, però aquesta setmana, si es compleixen els llindars necessaris, es podria parlar de la primera gran onada de calor de l’estiu.

Des d’avui i fins al dimecres, les màximes podran fregar o superar els 40ºC a diverses poblacions de l’interior de Girona, la Catalunya Central i Ponent; a tocar de la demarcació tarragonina, on també es produirà un increment de les temperatures, tot i que més contingut. Segons les previsions del Meteocat, els registres aniran in crescendo durant els pròxims dies.

Al Priorat, les màximes passaran dels 32ºC d’ahir als 38ºC. A la Conca de Barberà, es produirà una pujada semblant, mentre que a ciutats com Tarragona, Reus o el Vendrell, pujaran un o dos graus, rondant els 35 o 36ºC. En molts punts de les Terres de l’Ebre, també s’esperen valors de 38ºC. En la zona de la vall, es podria arribar a temperatures extremes de fins a 42ºC.

Durant aquests dies, la calor nocturna també serà ben present durant aquests tres dies a nombroses comarques de Catalunya —especialment a la costa i prelitoral— amb mínimes tropicals que no baixaran dels 23 i 26ºC. Això farà que, als municipis de la costa com Barcelona, Tarragona o la Ràpita, es continuïn vivint nits tòrrides, amb gran sensació de xafogor.

A diferència de les darreres setmanes, durant les quals s’han produït diversos pics càlids, aquesta setmana es preveu que l’episodi de calor intensa duri almenys tres dies, fins al dimecres.

El Vendrell supera el llindar de calor Catalunya va registrar ahir uns nivells d’humitat molt baix a punts de l’interior. En canvi, al litoral, el percentatge va ser força alt, superant el 60% en la majoria dels municipis i arribant al 70% en alguns casos. Aquesta situació feia que augmenti l’ambient de xafogor. Al Vendrell, al Baix Penedès, es va sobrepassar el llindar de calor amb una màxima de 36,2 °C.

Protocols en cas de risc

A la capital, com a altres municipis de la demarcació, Protecció Civil ha tornat a implementar el protocol municipal d’episodis de calor per a situacions de risc. Així, s’han reactivat diferents refugis climàtics, en edificis municipals i parcs per proporcionar confort tèrmic i un espai de seguretat per als ciutadans.

Perill molt alt d’incendi en les comarques interiors El perill d’incendi forestal és elevat a la demarcació de Tarragona. Avui, en les comarques de la costa, el cos d’Agents Rurals ha activat el nivell 2 del Pla Alfa per risc alt.

En canvi, a l’interior, s’ha assolit el nivell 3, ja que es considera que el risc és molt alt. En alguns municipis de la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta, s’ha activat el nivell 4, que només és per a casos de perill extrem.

Això implica la suspensió de totes les activitats de risc, amb excepcions com les agrícoles, que estan regulades. De la mateixa manera, queda prohibit fer qualsevol tipus de foc o fumar en terreny forestal; l’activitat de globus aerostàtics o utilitzar radials, entre altres activitats. Els Agents Rurals demanen «molta precaució» en les activitats que es duguin a terme a l’aire lliure.

