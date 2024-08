Catalunya registra 73 morts atribuïbles a les temperatures al juliol

Una dona beu aigua per combatre la calor.EFE

Catalunya ha registrat 73 morts atribuïbles a les temperatures aquest juliol i 219 des del gener, segons dades del sistema de monitorització de la mortalitat diària per totes les causes (MoMo) de l'Institut Carlos III.

El sistema recull dades des del 2020 i des de llavors s'ha comptabilitzat a Catalunya un excés de 19.745 defuncions per totes les causes i 1.655 morts atribuïbles a les temperatures. Prenent com a referència només aquestes últimes, el 2020 van ser 42, el 2021 100, el 2022 711 i el 2023 583. Des del gener d'enguany van 219 defuncions relacionades amb les temperatures. Al conjunt de l'estat han estat 771 defuncions atribuïbles a les altes temperatures al juliol i 1.758 en el conjunt de l'any.

Segons consta a l'informe del MoMo d'aquest dijous, a Catalunya al gener hi van haver 141 morts atribuïbles a les temperatures, tres al març, una a l'abril i 73 al juliol.

Al conjunt de l'estat, el 2020 hi van haver 2.152 morts relaciones amb les temperatures i des de llavors han pujat cada any: 3.550 el 2021, 5.876 el 2022 i 7.780 el 2023. Aquest any, el mes amb més defuncions ha estat juliol, amb 771, tot i que al gener es van donar 719. Al juny van ser 32, al maig 11, a l'abril 45, al març 82 i al febrer 98.

