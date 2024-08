La Costa Daurada i l'Ebre preveuen ocupacions de fins al 90% aquest agost

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Catalunya enceta la segona meitat de l'estiu amb una previsió d'ocupació pràcticament plena tant en hotels, com en càmpings, cases rurals i apartaments turístics. El sector ha tancat el juliol amb ocupacions altes arreu del territori, però preveu que siguin lleugerament superiors a partir d'aquest mes.

«L'agost és l'agost, i sempre hi ha més moviment», ha subratllat Xavier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona (FEHT). A la costa s'esperen ocupacions de fins al 90%, tot i que el sector admet que cada vegada són més els que trien espais rurals per evitar la calor, com els refugis i albergs de Lleida, que també auguren una ocupació d'entre el 85% i el 95% durant la primera quinzena d'agost.

El sector encara l'agost amb optimisme després d'un juliol marcat per menys presència del públic francès.

«Hi ha els Jocs Olímpics de París i quan hi ha una cosa d'aquestes es nota. El francès que potser venia a finals de juliol potser enguany es queda a veure les Olimpíades i decideix venir a finals d'agost», ha raonat el portaveu de la FEHT.

La baixada del turista francès també ha copsat el sector dels apartaments turístics. El president de Federatur, David Riba, ha explicat que «ha baixat una mica», especialment a Tarragona, però «s’ha vist substituït per l'anglès i l'irlandès, que normalment anticipa més les reserves».

Tot i això, segons Guardià, a la demarcació de Tarragona l'ocupació durant juliol ha estat «normal», i s'ha mogut entre el 80% i el 90%, unes xifres que afecten tant hotels com càmpings, cases rurals i apartaments turístics.

De fet, des del sector turístic consideren que aquest descens puntual de francesos pot fer que, de retruc, i de forma excepcional, les dates de més volum de visitants s'allarguin fins a principis de setembre.

Una «bona temporada» per als apartaments turístics

Per als apartaments turístics, «és una bona temporada», segons ha explicat Riba. El juliol s'ha tancat amb ocupacions altes, de més del 75% a Girona, Tarragona i Barcelona, en línia amb el que es va aconseguir l'any passat.

A l'agost la previsió és que els apartaments turístics estiguin per sobre del 80% de l'ocupació, arribant al 90% a Girona, i situant-se entre el 80 i el 85% a Tarragona i Barcelona.

Així, Riba ha assegurat que «l'important no són les xifres d'ocupació», sinó, «tancar un preu de reserva més alt». «Això és el que implica un turisme de més qualitat», ha reivindicat. De mitjana, els turistes s'estan unes vuit nits en els apartaments.

Et pot interessar