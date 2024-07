¿Qué será?

Creat: Actualitzat:

Los comicios electorales en Cataluña se adelantaron al 12 de mayo. No es la primera vez que ocurre, creo no equivocarme, es la quinta legislatura incompleta, pero lo que hay que conocer, son los motivos por los cuales Pere Aragonès y su formación política adelantan las elecciones, que de haberse celebrado con normalidad, hubieran sido en febrero de 2025. El anticipar las elecciones no ha sido un hecho casual que pueda atribuirse exclusivamente al «no» del Parlament a la tramitación de los presupuestos de la Generalitat, presentados por el gobierno de ERC, principalmente por el rechazo de COMUNS, en concreto al complejo de Hard Rock, inversión está que el PSC de Salvador Illa está de acuerdo, ya que los presupuestos se podrían haber prologado.

Son también otros los motivos, estos se centran en la cacareada amnistía y las próximas elecciones europeas, con la vista puesta en el único rival electoral de los republicanos, es decir, de Carles Puigdemont. Pere Aragonès y su partido sabían muy bien que, las elecciones deberían celebrarse antes que se pudiera conceder la amnistía a Puigdemont, evitando así un baño de masas celebrando su regreso, cómo que Puigdemont pudiera hacer campaña electoral físicamente en la calle, con la rentabilidad que ello supondría en el voto independentista. El otro motivo responde a que Puigdemont ya había manifestado su intención, una vez más, de encabezar la lista de JUNTS a las elecciones europeas, evitando así llegar a las urnas tras una victoria de la formación política de Puigdemont. Aprovechando también, el recelo de votantes socialistas a la amnistía y el caso Koldo que podría salpicar a Salvador Illa por su gestión cuando fue ministro de sanidad. De nada sirvió la estrategia de los republicanos, pues acabaron teniendo un pésimo resultado electoral.

Las elecciones del 12 de mayo dan un vuelco al panorama político catalán, ganando las elecciones en votos y escaños el PSC de Salvador Illa, con 42 diputados, un incremento de 9; seguido de JUNTS con 35 diputados que suben 3; ERC obtiene 20 diputados, perdiendo 13 y el extraordinario resultado del PP de Alejandro Fernández que obtiene 15 diputados, cuando tan solo contaba con 3 en el hemiciclo. La calculadora para posibles pactos solo permite reiterar lo que en su día fue el tripartido, entre PSC, ERC y COMUNS, llegando justo y sin holgura alguna a los 68 que serían la mayoría absoluta, ya que un pacto entre independentistas se aleja de la mayoría requerida, más aún con la rivalidad y división entre ellos, pero tampoco con el PSC que ha anunciado que no pactarían con Puigdemont, JUNTS es consciente del desgaste que le supondría de llegar a un acuerdo con el PSC, mirando hacia el Congreso de los Diputados y la experiencia propia de ERC.

Por el momento, el único acuerdo al que se ha llegado es la constitución de la «mesa del Parlament de Catalunya», eso sí, a medida de los independentistas y con la complicidad, cómo es habitual de los socialistas, para dejar fuera al PP. Una vez más entra el PSC en el cordón sanitario, para agradecer los servicios del independentismo, como fueron en su día los pactos del Tinell.

Empieza a restar el tiempo para formar gobierno, sin candidatos que hayan manifestado oficialmente al President del Parlament su decisión de presentarse, tan solo la voluntad de Salvador Illa de pactar con ERC y COMUNS, para reproducir el conocido «pacte del progres” de Pascual Maragall y José Montilla, pero esta vez no le va a ser fácil el conseguirlo, ante una ERC dividida entre dirigentes que ambicionan el poder, véase el caso de Oriol Junqueras que se postula con presentarse en el próximo congreso republicano al cargo de Secretario General, al otro lado, unas bases que son conscientes de que el descalabro electoral ha sido consecuencia de las concesiones que se han hecho al PSOE de Pedro Sánchez, para mantenerlo en la poltrona. A nadie se le escapa que la historia de ERC, en sus 93 años de existencia, ha pasado por graves divisiones internas, como fue el congreso de Lleida de 1989, dónde emergió el político tarraconense Josep Lluis Carod Rovira.

Hoy, la división interna y ante un congreso de ERC que se celebrara en noviembre, dificulta un acuerdo con socialistas, ya que al final serán las bases quienes decidirán el camino y estas sufren el desgaste de su formación política por los acuerdos con Pedro Sánchez. Ni una «financiación singular», como tampoco un «referéndum de autodeterminación», son los suficientes alicientes para poder pactar, mucho más, con la mirada fiscalizadora de JUNTS.

La formación política de ERC, ha querido imitar el “peix al cove” de la CiU de Jordi Pujol, pero les ha salido mal, las imitaciones no suelen ser buenas. Ante ello no se debería descartar unas nuevas elecciones, que podrían ir acompañadas de unas generales, según la rentabilidad electoral que el crack de Tezanos le pueda aconsejar a su jefe Pedro Sánchez. ¿Qué será?, es una incógnita, lo que verdaderamente es, que los catalanes son los más perjudicados, viendo cómo 8.000 empresas abandonan Cataluña, la comunidad más endeudada de toda España o la deficiencia en servicios básicos como puede ser el transporte, la enseñanza o la sanidad.