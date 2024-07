Fran Morancho: «En l'Àrea Metropolitana s'ha de prioritzar l'interès general i després mirar cada cas particular, no a l'inrevés»

Què suposarà el relleu en la comissió executiva del PSC al Camp de Tarragona, amb vostè al capdavant?

«Hi haurà una nova manera de fer. Aquest mes farem el pla de treball dels pròxims 4 anys. Volem enfortir el partit els llocs on estem i aconseguir representació a l’interior de la demarcació, on no estem gaire implantats. Treballarem per ser la veu de Tarragona, ja que hem guanyat les últimes cinc conteses electorals. Tenim una representació molt bona al Parlament i al Congrés dels Diputats i aquestes persones han de lluitar pels interessos del territori».

A què atribuïu aquestes darreres victòries?

«El votant no és tonto. La gent està cansada, han vist que amb les propostes que s’han fet aquests anys no hi ha sortida. S’ha prioritzat més el procés i la independència que els problemes diaris de la gent. El PSC s’ha mantingut sempre al mateix espai i el discurs no ha variat. La gent ho valora».

El lema utilitzat en el congrés de dissabte va ser «Ara toca Camp de Tarragona».

«En els últims anys, el Camp de Tarragona no ha tingut ni ha estat escoltat com li correspon. Quan a Barcelona es prenen decisions que afecten aquí, nosaltres hem de dir si ens agraden o no. Molts cops, des del territori no s’ha aixecat la veu perquè no hi ha hagut unitat. El Camp de Tarragona és els segon nucli territorial més important de Catalunya i cada vegada ho serà més per les inversions que vindran. Ho hem d’aprofitar i hem d’estar amatents perquè allò que ens interessi a nosaltres ho traslladem bé a Barcelona perquè ens tinguin en compte».

Quins són els reptes del territori a curt termini?

«L’Àrea Metropolitana és importantíssima. Gestionar els serveis públics de forma més eficient i amb millor qualitat, mancomunant la bossa o el transport, beneficiarà tots els municipis i els ciutadans. D’altra banda, hi ha la mobilitat, on el Tramcamp juga un paper clau. En els pròxims 10 anys serà l’enveja de molts territoris. El tramvia, però, s’ha de reforçar amb la millora de la mobilitat als pobles de l’interior. També serà important la indústria a la demarcació, amb inversions com la de Lotte a Mont-roig del Camp. així com el paper del sector del turisme al territori».

Com avança l’Àrea Metropolitana de Tarragona?

«No he estat en cap reunió presencial, però tinc informació de com va tot i el procés està anant molt bé. No hi ha ningú que vulgui més que l’altre i això és important. Tothom va al mateix nivell i sap on està. Per tenir un bon nivell s’ha de buscar l’interès general primer i, a partir d’aquest, mirar cada casa particular. A l’inrevés seria impossible».

S’està escoltant suficient als pobles més petits?

«Crec que sí. L’Àrea Metropolitana té l’objectiu de donar el màxim servei a com més persones millor, estalviant diners a la llarga. S’ha de mirar l’interès general i, de rebot, tots en sortirem beneficiats».

La predisposició dels alcaldes de la resta de formacions és bona?

«Sí. En aquest moment, hi ha dos colors de partits que són el PSC i Junts, que estan treballant sense cap problema».

I Esquerra Republicana?

«La presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, forma part del projecte i és d’ERC».

L’alcalde de Salou, Pere Granados, s’ha oposat al projecte del Tramcamp. Ho ha pogut parlar amb ell?

«No he tingut l’ocasió de parlar amb ell, però és un tema més tècnic. Un problema de catenàries. Segur que es trobarà una solució i el tramvia passarà per Salou».

Respecte al transport ferroviari, els problemes a Rodalies són una de les grans preocupacions ciutadanes.

«El que hem de fer és invertir per millorar les línies que tenim i fer aquelles que no estan i per a les quals hi ha consens, com el tercer fil, perquè el servei sigui cada vegada més bo. No és normal que, en el segle XXI, triguem una hora i mitja des de Tarragona a Barcelona. Des del PSC som crítics amb Renfe i ens consta que està preparant inversions».

El projecte del Hard Rock es resoldrà aquest mandat?

«No ho crec. Fa un munt d’anys que estem amb aquest tema. Tot i que si surt serà fantàstic perquè és una inversió estratègica per al territori. Però no veig que realment per a la Generalitat ni per a l’empresa sigui una cosa molt important. Quan entrem a governar, crec que veurem realment què és el Hard Rock i què hi ha, i, llavors, es podrà prendre una decisió».

És optimista respecte a la investidura d’Illa?

«Soc optimista de mena. Des del primer dia dic que governarem perquè qualsevol altra alternativa és dolenta per als ciutadans. Hi haurà consens. Desconec com serà l’acord, però des del PSC estem fent el possible per no anar a uns nous comicis, tot i que probablement seríem els menys perjudicats. Tinc el convenciment que a l’agost tindrem un nou president al Parlament i aquest serà Salvador Illa».