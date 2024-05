El Museu Casteller acull una nova exposició que descobreix els secrets de la ciència dels castells

Món Casteller · Museu Casteller de Catalunya va estrenar aquest divendres 24 de maig l’exposició «La Física, la Ciència i l’Enginyeria dels Castells», una producció conjunta del museu i l’associació GoSTEM amb la col·laboració de la Universitat Rovira i Virgili que han unit en una proposta innovadora dues disciplines que semblen tan llunyanes, però que en realitat estan molt connectades com són la ciència i els castells.

La nova mostra, adreçada a tots els públics i d’una manera especial a infants i joves, transforma el Museu Casteller en un laboratori per oferir una visió «fascinant sobre els fenòmens físics, científics i d’enginyeria que tenen lloc en la construcció dels castells humans».

L’exposició ofereix una «oportunitat única per descobrir els secrets científics que hi ha darrere de les construccions castelleres i aprofundir en el món casteller des d'una nova perspectiva». Així, no només mostra el vessant teòric i científic amagat rere els castells, sinó també posarà a disposició del públic múltiples construccions interactives que permetran al visitant experimentar de manera directa.

L'espai expositiu es divideix en diverses estacions, cadascuna dedicada a una tècnica física i científica específica que consolida la lògica darrere els castells. A través de maquetes i construccions mòbils interactives, els visitants podran experimentar i comprendre millor aquests fenòmens des d'una perspectiva pràctica i vivencial.

L’exposició temporal del Museu Casteller suposa «tota una experiència immersiva que permetrà conèixer els elements fonamentals que fan possible una actuació castellera, i que es podran viure i sentir gràcies a eines com taules de vibració i entorns de realitat virtual».

Les diferents estacions estan plantejades des de la gamificació per poder «viure una experiència des de l’emoció i la descoberta dels principis físics i científics que es proposen». També l’element de la realitat virtual fa explorar un «món de sensacions i emocions que és implícit al fet casteller i que des dels dibuixos animats es podrà gaudir».

Els coneixements científics de l'exposició els proporciona GoSTEM una associació catalana sense ànim de lucre que va néixer de la International Space University. GoSTEM, formada per enginyers aeroespacials apassionats per la divulgació científica, té com a objectiu motivar estudiants d'arreu del món a emprendre carreres en ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques.

A més d'acumular quatre anys d'experiència en tallers, activitats educatives, exposicions i dispositius científics, GoSTEM ha col·laborat amb escoles, fundacions, museus i altres entitats per promoure l'educació STEM (ciència -science-, tecnologia, enginyeria i matemàtiques).

A més, s’ha establert una col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili a través de la Càtedra per a l’Estudi del Fet Casteller basada en alguns dels continguts del projecte Castells de Ciència, que també es podran gaudir com una estació més de la proposta expositiva.

La presentació de l'exposició va tenir lloc aquest divendres 24 de maig en una jornada distesa amb la canalla de la Colla Joves Xiquets de Valls i la Colla Vella dels Xiquets de Valls com protagonistes i primers visitants de la mostra. El dissabte 25 l’exposició obre oficialment al públic.

«La Física, la Ciència i l’Enginyeria dels Castells» és una nova proposta del Museu Casteller de Catalunya que va obrir portes l’any 2023 i que s’ha aixecat amb l’impuls de l’Ajuntament de Valls, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona i la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya.

