Les 10 tapes de Tarragona que competeixen per convertir-se en la millor d'Espanya

Aquest any, l’AEHT s’ha convertit en l’entitat seleccionadora dels finalistes de la província de Tarragona al Campeonato nacional de tapas y pinchos que organitza Hostelería de España. Es tracta d’una nova iniciativa de la Federació AEHT, patrocinada per Repsol i Makro, per promoure la qualitat gastronòmica del nostre destí i per potenciar els establiments associats.

Concretament, aquest matí, un jurat format per tres representants del Consell d’Experts de l’AEHT i pel seu coordinador, Manel Ortiz: Joan Pàmies, del Celler de Joan Pàmies; Ferran Cerro, del Restaurant Ferran Cerro i Joan Gómez, del Restaurant Miramar; ha escollit les tres millors tapes de la província de Tarragona entre els restaurants que avui han cuinat i presentat la seva proposta gastronòmica.

Tots ells van ser escollits prèviament per l’equip de l’AEHT entre els més de 100 restaurants que aquest any han format part de les Rutes de Tapes que la Federació d’Hostaleria organitza arreu de la província, concretament a Reus (Tapa Reus), Salou (Tasta Salou), Cambrils (Tastum Cambrils), Conca de Barberà (Dimecres Tapa), Tarragona (Tastets de Tarragona) i Vila-seca (Dgusta Vila-seca); seguint els criteris que marquen les bases nacionals: Adequació al format, originalitat, presentació, usabilitat i ús de producte autòcton o tradicional.

Restaurants i tapes participants a la final provincial:

L’Original (Cambrils). Gamba dog by l’Original. Cal Maginet (Vilaverd). Mini hamburguesa wellington amb ceba caramelitzada. Cook & Travel (Salou). Viatge per Tarragona: amb calamar Deliranto, panipurri d’espineta, romesquet negret, cocktail de mamadeta i espuma d’algues. MRKT Edu Cuesta (Salou). Calamarset farcit de canyut, gamba de Tarragona infusionada amb pernil ibèric i ostrón cruixent. Formatgeria Magda (Tarragona). Milfulls de mousse d'ànec, poma caramel·litzada i formatge de cabra brasejat. Rampers (Vila-seca). Taco de gamba vermella. Círcol (Reus). Bikini de galta rostida al Vermut Miró reserva, mantega de tofona, anguila fumada del Delta i textures de sèsam.

*House of Illusion (Salou), Arena Restaurant (Salou) i La Selva Street Food (Cambrils) van estar seleccionats però avui no han pogut participar a la final provincial.

