Coneix els 15 establiments de la demarcació de Tarragona que s'incorporen als Soletes de la Guia Repsol

La Guia Repsol presenta una nova edició dels «Soletes», en la qual, alguns dels millors cuiners d'Espanya com Ángel León, Begoña Rodrigo, Diego Guerrero, Elena Arzak, Joan Roca o Pepe Solla, entre d'altres, ens descobreixen alguns llocs informals, familiars uns o acabats d'obrir d’altres, i sempre assequibles als que hi van quan no estan treballant.

Aquest llistat compta amb uns Soletes excepcionals, en què han col·laborat trenta-set cuiners distingits amb 3 Soles Guía Repsol, a més de xefs amb 2 i 1 Soles. 125 professionals al capdavant dels millors restaurants del país han convertit aquesta edició estival de Soletes en una fita. Han compartit amb el públic el seu criteri i el coneixement de les seves respectives zones per assenyalar més de 750 llocs a on val la pena parar: llocs propers, amables i amb bon ambient repartits per tota la geografia espanyola, des de Cadaqués fins a Ceuta. 87 d'aquests locals són de Catalunya: 19 ja estaven reconeguts en anteriors edicions de Soletes i 68 més són noves incorporacions. En total, Catalunya compta amb 435 soletes.

Pel que fa al Camp de Tarragona, aquesta nova onada de recomanacions per part de reconeguts xefs inclou 18 establiments de la demarcació, 3 dels quals ja apareixien en recomanacions anteriors i 15 dels quals són noves incorporacions.

En concret, el Soletes recomanats pels ‘xefs’ a la província son:

Tarragona

El Cortijo

Glops

Reus

Bar Bon-Mar

Més que Tapes

La Marieta

Clandestino

Amarena

La Ràpita

Musclarium

Salou

La Morera de Pablo & Ester

Bufacaldos Restaurant

Boquet

Cambrils

Les Barques

L’Indret Beach

Cambium

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

Capitán

Falset

La Bacchanal Taberna

Valls

L'Esportell del Bou

Ulldecona

Caçador

Els tres que ja venien reconeguts d’edicions anteriors son 'El Cortijo', 'Bar Bon-Mar' i 'Musclarium'. Els altres 15 son noves incorporacions arran d’aquesta darrera onada recomanada per xefs de la Guía Repsol.

