La nova carretera de Poble Nou del Delta, la inversió destacada de la Diputació 2024-2027

Imatge de la carretera entre la Ràpita i Poblenou del Delta, on hi ha molts accidents.ACN

La Diputació de Tarragona aprovarà divendres el programa quadriennal d'inversions a la xarxa local 2024-2027. L'obra més destacada del pla és la nova carretera de Poble Nou del Delta fins a la Ràpita (Montsià). La millora de la T-2021, coneguda popularment com «la carretera de la vergonya», tindrà un pressupost d'11 MEUR, «la inversió més gran en carreteres a l'Ebre dels últims vint anys», com ha destacat la presidenta Noemí Llauradó.

El programa també preveu condicionar la TV-7223, de Vilallonga a la Selva del Camp; la TV-2401 de la Bisbal del Penedès a la C-51 pel Montmell, i la T-320, que uneix Montbrió i l'estació de Botarell. En total seran quinze actuacions amb un pressupost de 27,79 MEUR, 9 més que en el període anterior.

El programa quadriennal s'aprovarà en la sessió plenària d'aquest divendres a la Diputació de Tarragona. Els projectes inclosos s'han triat per criteris tècnics de seguretat, rendibilitat i impacte, i tenint en compte també «l'equilibri territorial i el progrés social i econòmic» previst.

Obres a Poble Nou al 2025

De les actuacions previstes al pla per als pròxims quatre anys, la més destacada és la carretera de la Ràpita a Poble Nou del Delta, un projecte llargament esperat i reivindicat. La futura T-2021 millorarà el traçat de la via en 10 quilòmetres perquè sigui «més segura». En concret, s'eixamplarà la via en 7,8 quilòmetres, es milloraran les interseccions, es construiran dues rotondes i un itinerari segur per a vianants i ciclistes.

La Diputació treballa en aquest projecte des de fa dos anys i va iniciar el tràmit ambiental a principis de l'any passat, un cop aprovat definitivament el Pla Zonal que permetia incloure la carretera a la xarxa local de l'ens provincial. El projecte constructiu s'ha d'aprovar enguany i les obres començaran l'any que ve.

Altres carreteres prioritàries

Altres obres que prioritza el programa quadriennal són el condicionament de la TV-7223, de Vilallonga a la Selva del Camp, amb una inversió prevista de 3,4 milions d'euros; la millora de la TV-2401 de la Bisbal del Penedès a la C-51 pel Montmell per 1,7 milions d'euros; o la T-320, que uneix Montbrió i l'estació de Botarell, una obra amb una inversió d'1,2 milions d'euros que «facilitarà» el pas en paral·lel de la canonada d'aigües del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT).

