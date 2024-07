Renfe establirà un pla alternatiu de transport per carretera entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona i desviament de trens per garantir la mobilitat dels viatgers afectats. Aquesta reprogramació a les línies afectades, R14, R15, R16, R17 i RT2, es desenvoluparà mentre durin les obres que Adif executarà al túnel de Roda de Berà i estacions entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders des del 30 de setembre i fins al 2 de març de 2025. El Pla Alternatiu té un cost de 26,5 milions d’euros.

Renfe disposarà, durant aquests cinc mesos, de 84 autobusos que oferiran més de 600 trajectes diaris i 30.500 places. Aquest servei per carretera cobrirà els trajectes entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona. Aquests autobusos faran trajectes directes, trajectes amb parades intermèdies, i pels trens amb destinació Salou – Port Aventura el recorregut serà Sant Vicenç de Calders – Salou – Port Aventura.

El servei alternatiu per carretera, estarà sincronitzat amb els horaris del servei de Rodalies. Els serveis de la línia R14 i R15 seran desviats per la línia Sant Vicenç de Calders – Valls – La Plana-Picamoixons, evitant el doble transbordament a una part important dels usuaris de la línia.

El pla alternatiu de transport s’ha acordat amb la Generalitat de Catalunya, titular del servei de Rodalies, i treballat amb els ajuntaments implicats i les plataformes de viatgers i viatgeres de Tarragona. El servei de transport alternatiu és accessible per a persones amb mobilitat reduïda. Segons la normativa de transport per carretera, no està permès accedir als autobusos amb bicicletes i mascotes.

El servei de Rodalies de Catalunya quedarà d’aquesta manera:

Servei Regional entre Barcelona i Sant Vicenç de Calders amb un tren cada 30 minuts, que s’afegirà a l’oferta habitual de trens de rodalies de la línia R2.

R14 (Tarragona – La Plana Picamoixons) per Reus

Tarragona i Reus / La Plana – Picamoixons: servei ferroviari fins a La Plana – Picamoixons on s’enllaçarà amb la línia R13 per donar continuïtat a la connexió entre Lleida i Tarragona.

Tarragona – Sant Vicenç de Calders: servei alternatiu per carretera.

Els viatgers de la resta d’estacions podran desplaçar-se amb els trens de la línia R13, que augmentarà la serva oferta, oferint 5 serveis diaris per sentit. El servei d’aquesta línia s’ha dissenyat per oferir una oferta amb freqüències de pas més homogènies.

R15 (Barcelona Est. de França – Reus – Riba roja d’Ebre)

Estació de França – Sant Vicenç de Calders– Reus– Riba roja d’Ebre: servei en tren sense parades entre Reus i Sant Vicenç de Calders.

Els viatgers de les estacions entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona disposaran d’un servei de reforç alternatiu per carretera.

R16 (Barcelona Est. de França – Tarragona / Tortosa / Ulldecona)

Tortosa/Ulldecona – Tarragona: servei ferroviari

Tarragona – Sant Vicenç de Calders: servei alternatiu per carretera

Sant Vicenç de Calders – Barcelona: servei ferroviari

Per minimitzar el temps de viatge, els usuaris de la línia R16 disposaran d’un servei alternatiu per carretera directe entre l’Hospitalet de l’Infant i Sant Vicenç de Calders.

R17 (Barcelona Estació de França – Salou - Port Aventura) per Tarragona

Barcelona – St. Vicenç de Calders: servei en tren.

St. Vicenç de Calders – Tarragona: transport alternatiu per carretera Tarragona – Salou - Port Aventura: Servei ferroviari.

Viatgers amb destinació Salou – Port Aventura disposaran d’un servei alternatiu directe per carretera des de Sant Vicenç de Calders.

RT2 (L’Arboç – Salou - Port Aventura)

Aquesta línia queda integrada dins de l’oferta de les línies R17 i R4 a causa de diverses obres del Corredor Mediterrani algunes de les quals ja estan en marxa:

Entre l’Arboç i Sant Vicenç de Calders: servei en tren de l’R4.

Entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona / Salou - Port Aventura: servei alternatiu per carretera.

Entre Tarragona – Salou – Port Aventura: servei de tren de la línia R17.

Els trens de mitjana distància amb origen o destinació Saragossa, Madrid i València circularan fins a Tarragona, hauran de fer transbord alternatiu per carretera entre les estacions de Tarragona i Sant Vicenç de Calders.

