Les protestes de 'Dignitat a les vies' arriben a Barcelona

Aquest dissabte a les 12 h ha arrencat una manifestació de diversos usuaris de Renfe a Barcelona, entre ells tarragonins, que han protestat contra les incidències dels serveis de Rodalies i Regionals.

La protesta ha tingut lloc a la plaça Països Catalans, davant l'estació Barcelona-Sants. Allà, diversos grups, liderats per Dignitat a les Vies, han manifestat el seu rebuig total a una situació que fa molt de temps que perjudica els usuaris del tren.

A la manifestació s'hi han sumat altres moviments com '#Pqnoensfotintren', que recull usuaris de la línia R3; i la Plataforma Mercaderies per l'Interior, que reclama modificar el traçat del Corredor Mediterrani per evitar que passi per la costa i ho faci per l'interior de Tarragona.

Molts assistents portaven pancartes que denunciaven la situació ferroviària. En elles es podien llegir missatges com «No som bestiar, trens dignes ja!», «Regionals i Rodalies, drames tots els dies», o «#Robavides». Els usuaris han reclamat més freqüències, més inversions, major informació i més coordinació entre les administracions afectades.

