La FEAT reitera que el tramvia del Camp de Tarragona «no té cap justificació»

La Federació de Transports de la Província de Tarragona (FEAT) ha reiterat que el projecte de tren-tramvia del Camp de Tarragona «no té cap justificació» perquè es tracta d'un mitjà de transport de «gran capacitat», que necessitarà 46 quilòmetres de vies, en un territori amb una «gran» densitat de població i amb una pluralitat de centres de mobilitat.

«Portarà només 9,5 milions de viatgers l'any», han lamentat en un comunicat. Els transportistes consideren que el cost del projecte és un «disbarat» i asseguren que costarà més dels 543 milions d'euros previstos. Per contra, reclamen que es posi en marxa un eix cívic, com el corredor de la C-245, al Baix Llobregat, així com més freqüències d'autobusos.

Des de la FEAT han respost així a l'informe de Foment del Treball amb el qual han denunciat que Catalunya pateix un dèficit en infraestructures tant des dels governs espanyols com català de fins als 42.500 milions d'euros entre 2009 i 2023. Entre les demandes de la patronal, hi ha les millores en l'àmbit ferroviari i el compliment del Pla de Rodalies, l'ampliació de les línies L1, L2, L3 i L4, així com del Tramvia al Camp de Tarragona, entre altres.

