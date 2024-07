De 856 a 263: les multes de la Guàrdia Urbana de Tarragona a patinets elèctrics cauen un 70% en tres anys

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha efectuat un total de 263 denúncies a patinets elèctrics en l’últim any. Aquesta xifra suposa un descens d’un 70% de sancions respecte a l’any 2021 a la ciutat, quan es van superar les 850 multes, i es va popularitzar l’ús d’aquest mitjà de transport.

En l’últim any, 83 d’aquestes denúncies han sigut per no utilitzar el casc protector, les infraccions més freqüents. En segon lloc, les multes per estacionar el vehicle damunt la vorera han sumat 61 sancions de la Guàrdia Urbana. Si es compara amb fa tres anys, la mateixa infracció va suposar 388 denúncies.

D’altra banda, les infraccions per circular per la vorera o zona de vianants, en sentit contrari o prohibit o portant un passatger han suposat 64 sancions. L’any 2021 només aquestes vulneracions de la llei van sumar 278 multes. Més enllà, il·legalitats com conduir sota els efectes de l’alcohol, l’excés de velocitat o la utilització dels telèfons mòbils sumen 16 sancions.

Les dades reflecteixen com els tarragonins fan un millor ús d’aquest tipus de vehicles i coneixen la seva regulació. Durant el 2022, la mateixa Guàrdia Urbana va fer una campanya al carrer per informar als usuaris dels patinets del seu bon ús, sense sancionar infraccions, durant un període determinat.

En aquest sentit, el Consell de Ministres treballa en una llei que obligui a registrar els patinets elèctrics i a què tinguin una assegurança d’accidents. La velocitat màxima permesa per aquests vehicles són els 25 km/h. A més, els patinets tenen prohibida la circulació en vies interurbanes, autopistes, autovies o túnels urbans. Les sancions per conduir sota els efectes de l’alcohol poden anar dels 500 fins al miler d’euros. Si s’utilitza el telèfon mòbil, amb auriculars o sense casc les sancions són de 200 euros.