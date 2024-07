Les millors rutes en moto per exprimir l'estiu a la demarcació de Tarragona

Amb l'arribada de l'estiu, les carreteres tarragonines s'omplen de ciclistes i motoristes per gaudir dels paisatges i vistes que ofereixen alguns dels traçats del territori. I és que la demarcació ofereix algunes rutes ideals per a gaudir sobre dues rodes i descobrir el nostre entorn. A Diari Més us presentem algunes de les millors rutes per a gaudir a sobre del teu vehicle sempre amb responsabilitat i prudència:

La Ruta del Priorat

Comencem amb una de les rutes més famoses per als motoristes: la ruta del Priorat. Aquesta ruta sinuosa passa per carreteres estretes envoltades de vinyes i pobles pintorescs com Falset, Porrera i Gratallops. A més de les vistes espectaculars, els motoristes poden aprofitar alguna parada per endutr-se algun dels millors vins de la regió cap a casa. Recorda que no s'ha de consumir alcohol abans de conduir.

Imatge d'una carretera envoltada de vinyes al Priorat.Moteando

La C-242 i la Serra del Montsant

La carretera C-242, que travessa la Serra del Montsant, és una altra opció imperdible. Aquesta ruta ofereix corbes tancades i pendents pronunciades, ideals per a aquells que busquen una mica més d’adrenalina. Les vistes a les muntanyes i als penya-segats són senzillament impressionants.

Imatge d'un grup de motoristes durant una sortida per la serra del Montsant.JOSE ESPALLARGAS/ASM

De Tarragona a Prades

La carretera que porta de Tarragona fins a Prades, passant per l'Alt Camp, és una opció fantàstica per als que busquen una escapada de cap de setmana. Passant per poblacions com Alcover i Mont-ral, aquesta ruta combina rectes ràpides amb corbes suaus, oferint una conducció variada i divertida. Prades, coneguda com la «Vila Vermella», és perfecta per fer una parada i gaudir d'un bon àpat abans de reprendre el camí.

Imatge de la TV-7041 en la seva arribada a Capafonts.La Guia Vial

La T-333 i la Terra Alta

La T-334, que connecta Tortosa amb Arnes, és una carretera menys coneguda però igualment espectacular. Aquesta ruta travessa la comarca de la Terra Alta, una zona plena d’història i paisatges naturals espectaculars. Els amants de la natura poden fer una parada per explorar el Parc Natural dels Ports.

Imatge d'un tram de carrerera al Parc Natural dels Ports.Juan Sanz

La N-340 i la Costa Daurada

Per als que prefereixen les vistes costaneres, la N-340 ofereix una ruta que recorre la Costa Daurada. Aquesta carretera segueix la línia de la costa, passant per poblacions com Altafulla, Torredembarra i Cambrils. Amb vistes al mar Mediterrani i nombroses platges per fer una parada, aquesta ruta és ideal per una sortida relaxada.

Imatge de la N-340 en el seu pas per Tarragona.Google Maps

Consells per als Motoristes

Quan facis una ruta amb moto per Tarragona, és important recordar portar l’equip adequat i estar preparat per a qualsevol canvi meteorològic, especialment a les zones de muntanya. A més, respecta sempre els límits de velocitat i les normes de trànsit per gaudir d’una experiència segura i agradable.

Explorar Tarragona en moto és una experiència que combina aventura, bellesa natural i un toc de cultura. Tant si ets un motorista experimentat com si acabes de començar, aquestes rutes ofereixen alguna cosa per a tothom.

