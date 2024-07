Aquests són els millors parcs infantils del Camp de Tarragona

L'estiu és una bona època per descobrir els millors racons del territori amb els petits de la casa. El fet que tinguin vacances escolars fa que les famílies busquin plans per passar una bona estona de diversió.

El Camp de Tarragona té diversos parcs infantils molt bonics que són una gran alternativa d'oci per gaudir amb els nens.

El primer d'ells és el Parc de les Pobles de la Pobla de Mafumet. Aquest es troba situat al carrer Mina de Madró i carrer les Sorts. Té una extensió de 6.000 m2, comptant amb instal·lacions destinades a jocs infantils i activitats esportives. Aquest compta amb un trenet, un vaixell, una caseta de fusta, tirolina, gronxadors i tobogans. També és un espai ideal per anar a dinar de pícnic.

El parc va ser inaugurat l'any 2007 i el seu nom és un homenatge a tots els municipis que tenen al seu topònim el mot Pobla. Concretament a Catalunya en són un total de 7.

Una altra opció és el Parc de la Plaça de Jaén situat a Miami Platja que dosposa de jocs inclusius per a nens d'entre 2 fins a 12 anys. Per als més petits hi ha una zona amb ponts, per fer música, jugar amb colors i formes i llançar-se per un tobogan. Per als més grans, hi ha gronxadors, una zona d'escalada, cordes i tobogans de totes les mides.

El parc disposa d'una torre giant XL tematitzada amb motius marins, una papallona doble y un gronxador pèndol.

Imatge del parc de Miami Platja.Kompany

Un altre dels parcs més destacats de la província de Tarragona és el del Parc Francolí de Tarragona que disposa d'un vaixell pirata. Està situat al costat del riu Francolí i és un dels parcs més grans de la ciutat.

El gran vaixell pirata compta amb dues plantes, tot de fusta, amb cordes, escales i tobogans. Té una superfície de 12 hectàrees, 2.000 arbres, 50.000 arbustos i 16.000 metres de gespa. Hi ha cinc zones de jocs infantils distribuïdes pel parc, un petit laberint, un circuit de salut, tirolina, zones d'ombra i una zona de pícnic.

També disposa de dues pistes de skate, una gran font, un escenari i un espai que queda més elevat amb uns bancs. La zona és un lloc ideal per anar amb bici i amb patins, ja que hi ha carrils bicis.

Vaixell pirata al Parc Francolí.Sortir amb nens

El Parc del Trenet de Reus es troba al costat del Santuari de Misericòrdia i compta amb un circuit de vies de tren en miniatura. El parc es va construir sobre uns terrenys que van ser erms durant molts anys. El nom li ve donat per les instal·lacions que hi té l’Associació d’Amics del Ferrocarril de Reus.

Els diumenges al matí es pot donar una volta amb el trenet circular que recorre el jardí del parc, passa per un túnel i per un pont sobre una font circular amb sortidors. El circuit té una estació on es venen els passatges i permet veure el canvi d’agulles.

El trajecte és de 500 metres i té un cost d'1,5 euros. Els nens i nenes han d'anar acompanyats d'un adult, si són menors de 6 anys. El Parc del Trenet només està obert els diumenges de les 11h a les 13h. Juliol i agost tancat.

El parc també compta amb les instal·lacions d'un gimnàs a l’aire lliure i una zona de jocs infantils.

Parc del Trenet de Reus.Ajuntament de Reus

El parc situat al Pinar del Perruquet de la Pineda sorprendrà als més petits de la casa amb un gran far situat en un monticle recobert de cautxú de diferents colors. Des del far, els nens poden descendir per un tobogan. Al costat hi ha unes petites barques de fusta que es fonen al mar i unes semiesferes que simulen els esculls de la costa de Tarragona.

També hi ha una xarxa amb més de 4 metres d'altura, la xarxa té diferents punts d'accés i dins s'alberga un espai lúdic on adults i nens poden desenvolupar diverses activitats lúdiques com grimpar, balancejar-se o fins i tot rebotar amb el moviment dels altres usuaris.

Imatge del parc de la Pineda amb un far.Kompan

Una alternativa de lleure molt novedosa es el Pumptrack de l'Hospitalet de l'Infant. Es tracta d'un circuit per a bicicletes, monopatins, patins i patinets. Aquest circuit lleugerament ovalat, pavimentat amb asfalt i amb diferents peralts, pendents i desnivells que permeten la pràctica esportiva i lúdica de circulació de vehicles sense motor, exclusivament impulsats per l’acció, l’energia, el moviment o la inèrcia humana.

Està situat a la urbanització Els Corralets, al costat del parc, tocant a la carretera de la C-44. A aquest de 1.200 m2, que té accés pel carrer Antoni Tàpies 1, s’hi pot arribar pel carril bici.

El circuit està obert al públic tots els dies de la setmana i és apte per a totes les edats. És obligatori, però, que els usuaris i usuàries utilitzin el casc.

Pumptrack de l'Hospitalet de l'Infant.Ajuntament l'Hospitalet de l'Infant

