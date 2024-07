Descobreix les millors platges per gaudir amb la teva Furgoneta Camper a la Província de Tarragona

La costa tarragonina ofereix una infinitat d’oportunitats per als amants de les furgonetes camper. Amb la seva combinació de platges cristal·lines, paisatges naturals i serveis adequats per al càmping, és el destí perfecte per a una escapada sobre rodes.

Aquí et presentem les millors platges per a disfrutar amb la teva camper a la demrcació de Tarragona

Platja de Tamarit

Ubicada al costat del majestuós castell de Tamarit, aquesta platja és un paradís per als camperistes. La seva sorra daurada i aigües tranquil·les la fan ideal per a famílies. A més, compta amb diversos càmpings propers que ofereixen tots els serveis necessaris, des d’àrees de pícnic fins instal·lacions sanitàries.

Platja Llarga de Tarragona

Com el seu nom indica, Platja Llarga s’estén al llarg de diversos quilòmetres, proporcionant un ampli espai per estacionar la teva camper i disfrutar de la vista al mar. Aquesta platja és perfecta per a aquells que busquen un ambient més relaxat i menys freqüentat. La proximitat de càmpings i àrees de servei la converteixen en una opció molt còmoda.

Platja de la Móra

Coneguda pel seu entorn natural i tranquil, Platja de la Móra és una altra destinació ideal per als viatgers en camper. La seva sorra fina i aigües netes conviden un bany refrescant. El càmping proper ofereix serveis complets, incloent connexió elèctrica i zones de barbacoa, la qual cosa garanteix una estada confortable.

Platja de Calafell

Calafell no només és famosa per les seues platges, sinó també pel seu ambient acollidor i els seus serveis turístics. La platja de Calafell compta amb àmplies zones d’aparcament per a campers i fàcil accés a restaurants i botigues|tendes. És una excel·lent opció per als qui desitgen combinar l’experiència de la platja amb una mica de vida urbana.

Platja de Torredembarra

Torredembarra ofereix una platja extensa i ben cuidada, perfecta per estacionar la teva camper i disfrutar del dia. La platja està equipada amb dutxes, banys i guinguetes, a més d’una àrea específica per a furgonetes i autocaravanes, el que facilita una estança sense preocupacions.

Platja del Torn

Per als que busquen una experiència més natural i aventurera, Platja del Torn és una platja naturista envoltada d’un impressionant paisatge. Encara que és una mica més remota, ofereix àrees designades per a l’estacionament de campers i caravanes. És ideal per als qui desitgen desconnectar i disfrutar de la naturalesa en el seu estat més pur.

Consells per a Viatgers a Camper

Planificació: Assegura’t de conèixer les regulacions locals sobre l’estacionament de furgonetes camper i autocaravanes. Algunes platges tenen restriccions específiques.

Serveis: Busca platges amb serveis adequats com dutxes, banys i àrees de pícnic per a una estança més còmoda.

Sostenibilitat: Respecta l’entorn natural. No deixis escombraries i segueix les normatives de conservació ambiental.

Tarragona, amb les seves platges de somni i serveis amigables per a campers, s’erigeix com una destinació immillorable per explorar sobre rodes.

